Tá chegando a hora! Principal categoria do automobilismo nacional, a Stock Car Pro Series inicia neste fim de semana a temporada 2023 no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para mais uma campeonato que promete grandes emoções.

Em 2022, tivemos mais uma vez o campeão decidido apenas na última corrida da temporada. Rubens Barrichello foi o grande vencedor, se sobressaindo contra outros dois campeões da categoria: Daniel Serra e Gabriel Casagrande.

Para 2023, a Stock Car chega com algumas mudanças no grid, como a chegada de Dudu Barrichello para correr ao lado do pai Rubens na Full Time Sports, enquanto Matías Rossi retorna após uma temporada na A. Mattheis Vogel. Para o lugar o argentino, a equipe trouxe Lucas Foresti.

Além de Dudu, o grid conta com outros dois estreantes: campeão da Porsche Cup, Enzo Elias fará sua primeira temporada completa como titular após vencer a prova dos convidados na Corrida de Duplas de 2022. O piloto de Brasília correrá na Crown Racing ao lado de Nelsinho Piquet. Já na Hot Car, Gaetano di Mauro terá a companhia de Lucas Kohl.

As atividades de pista começam ainda na quinta-feira, com sessões de treinos extras, compensando a ausência de pré-temporada. Na sexta-feira acontecem os treinos-livres, enquanto a classificação ocorre no sábado e as corridas no domingo.

Os classificatórios e as corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, além da cobertura de tudo o que acontece dentro e fora da pista no site e nas redes sociais.

Confira os horários da Stock Car em Goiânia:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Extra 1 Quinta-feira 09h - Treino Extra 2 Quinta-feira 13h - Shakedown Sexta-feira 09h - Treino Livre 1 Sexta-feira 09h30 - Treino Livre 2 Sexta-feira 13h - Shakedown Sábado 12h35 - Classificação Sábado 13h Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 Domingo 11h30 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 Domingo 12h20 Motorsport.com e Motorsport.tv

