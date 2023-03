Carregar reprodutor de áudio

Tem novidade na Stock Car! A equipe Full Time irá contar com mais um Barrichello, além de Rubinho, para a temporada 2023: Dudu Barrichello. A novidade familiar foi anunciada por Rubinho durante o programa Show do Esporte da Band.

Na redes sociais, Dudu, Rubinho e a Full Time celebrara a parceria entre pai e filho que irão correr lado a lado durante todo o ano. Em 2022, a 'segunda' vaga da equipe era preenchida por um 'rodízio', que começou com Gianluca Petecof, passou por Andrés Jakos, Julian Santero e terminou novamente com Petecof. A tendência para esta temporada é que Dudu faça todas as corridas do calendário.

Na ano passado, os dois deram uma 'palinha' ao público. Dudu dividiu o carro com o pai na corrida de duplas da Stock, etapa inaugural do calendário. Em 2021, algo semelhante tinha acontecido já que Eduardo substituiu Matias Rossi, então companheiro de Rubens, na época.

