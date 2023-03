Stock Car renova acordo com Fras-le para uma temporada

Carregar reprodutor de áudio

A Fras-le, uma das maiores fabricantes de materiais de atrito do mundo, segue ao lado Stock Car Pro Series, a principal categoria do automobilismo brasileiro, na temporada 2023, novamente na qualidade de fornecedora oficial. A empresa continuará empregando sua tecnologia e know-how no fornecimento das pastilhas de freio que conferem desempenho, segurança e durabilidade nas disputas de posição de uma das categorias de carros-turismo mais equilibradas e disputadas do mundo.

Desde 2016, a Fras-le tem se destacado como parceira da Stock Car Pro Series. A parceria possibilitou o desenvolvimento de produtos de alta qualidade, aumento no reconhecimento da marca e o trabalho direto com fornecedores (B2B) e consumidores finais (B2C) nos eventos da categoria, que acontecem em algumas das principais cidades do país. A Fras-le também desenvolveu plataformas e conteúdo sobre a Stock Car em seus canais oficiais, levando mais da categoria a seus clientes e seguidores.

“Esta é a oitava temporada que somos patrocinadores oficiais para a maior categoria do automobilismo brasileiro, onde as pastilhas de freio Fras-le são colocadas sob extremas condições de uso, atestando toda a segurança e tecnologia Fras-le. Esta parceria de sucesso com a Stock Car Pro Series enaltece a marca Fras-le como a pastilha oficial que equipa todas as equipes, para todos os fãs de automobilismo”, destaca Sabrina Carbone, Gerente de Marketing da Fras-le.

Os produtos que equipam a Stock Car e a Stock Series, categoria de acesso, são desenvolvidos e fabricados na sua unidade fabril em Caxias do Sul (RS). A planta gaúcha conta também com um dos maiores centros de desenvolvimento do Brasil, com extensa pista de teste, laboratórios de altíssima tecnologia e dinamômetros para testes em veículos leves e pesados.

“A Fras-le vem investindo em tecnologia e inovação para desenvolver pastilhas de freio e produtos de atrito em geral que garantam desempenho superior em todas as condições de uso, seja nas pistas ou nas ruas e estradas”, seguiu.

O fornecimento de produtos idênticos e de qualidade é um dos fatores que garantem o grande equilíbrio de forças na categoria, na qual normalmente 30 carros estão separados no grid por menos de um segundo. “A Fras-le é uma marca líder em seu setor, e a renovação do nosso vínculo mostra a importância da Stock Car Pro Series como uma das maiores e mais competitivas categorias de carros-turismo no mundo, e estamos ansiosos para continuar trabalhando com a Fras-le na temporada 2023”, comemorou Fernando Julianelli, CEO da Vicar, empresa promotora e organizadora da Stock Car Pro Series e Stock Series.

