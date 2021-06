A Stock Car Pro Series retoma as atividades da temporada neste final de semana com uma rodada dupla no Velocitta, com provas no sábado e no domingo.

Esta será a primeira rodada dupla da Stock no ano, que pretende realizar 12 etapas ao longo de 10 datas no ano. A segunda será realizada em outubro, na segunda passagem da categoria pelo Velocitta.

Após as etapas de Goiânia e Interlagos, o top 5 na classificação chega separado por apenas dez pontos. Com o segundo lugar na prova da capital paulista, Daniel Serra manteve a liderança, com 68 pontos, três a frente de Bruno Baptista enquanto Átila Abreu vem logo atrás, com 63. Cesar Ramos, com 62 e Denis Navarro, com 58, fecham os primeiros colocados.

Confira abaixo a programação completa das etapas do Velocitta da Stock Car. No Motorsport.com, você acompanha toda a cobertura do fim de semana, incluindo a transmissão das corridas no Motorsport.tv.

Evento Dia Horário (Brasília) Onde ver Treino Livre 1 Sexta-Feira 08h50 Treino Livre 2 Sexta-Feira 12h00 YouTube da Stock Car Classificação (Etapa 3) Sábado 10h Motorsport.com, SportTV e Band (a confirmar) Corrida 1 (Etapa 3) Sábado 13h10 Motorsport.com, SportTV e Band Corrida 2 (Etapa 3) Sábado 13h48 Motorsport.com, SportTV e Band Classificação (Etapa 4) Domingo 09h10 Motorsport.com, SportTV e Band (a confirmar) Corrida 1 (Etapa 4) Domingo 13h10 Motorsport.com, SportTV e Band Corrida 2 (Etapa 4) Domingo 13h48 Motorsport.com, SportTV e Band

PODCAST: Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

