Vencedor de três temporadas da Stock Car e atual campeão da categoria máxima do automobilismo brasileiro, Ricardo Maurício 'voltou' em grande estilo ao campeonato e liderou a primeira atividade oficial de pista para a rodada dupla deste fim de semana, no Velocitta.

Após ficar de fora da etapa de Interlagos por ter contraído a Covid-19, o piloto da Eurofarma registrou a marca de 1min31s679 com seu Chevrolet Cruze e desbancou a concorrência em Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo.

A segunda posição ficou com o Toyota Corolla de Rubens Barrichello, da Full Time. O campeão de 2014 ficou a 0s069 do líder e superou o Cruze do ex-companheiro Galid Osman, da Shell V-Power, por 0s026.

O quarto posto foi ocupado por Denis Navarro, com o Cruze da Cavaleiro Sports. O top 5 foi completado pelo experiente Sergio Jimenez, com o Corolla da MX Piquet Sports. Destaque da KTF Sports, Guilherme Salas ficou em sexto com seu Cruze. Ele terminou à frente do veterano pentacampeão Cacá Bueno, que também corre de Cruze, mas pela tradicional equipe Crown Racing.

O oitavo posto é de Thiago Camilo, representante da Corolla e da Ipiranga Racing. Lucas Foresti, com o Cruze da KTF, foi o nono, à frente do Chevrolet do líder Daniel Serra, que completou o top 10 com a Eurofarma.

VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO COMPLETA:

1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:31.679 - - 2 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:31.748 0.069 0.069 3 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:31.774 0.095 0.026 4 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:31.827 0.148 0.053 5 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 1:31.903 0.224 0.076 6 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:31.950 0.271 0.047 7 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:31.955 0.276 0.005 8 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:32.030 0.351 0.075 9 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 1:32.058 0.379 0.028 10 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:32.065 0.386 0.007 11 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:32.136 0.457 0.071 12 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:32.154 0.475 0.018 13 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:32.186 0.507 0.032 14 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 1:32.261 0.582 0.075 15 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:32.279 0.600 0.018 16 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:32.280 0.601 0.001 17 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:32.365 0.686 0.085 18 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:32.409 0.730 0.044 19 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 1:32.451 0.772 0.042 20 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:32.481 0.802 0.030 21 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:32.562 0.883 0.081 22 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:32.592 0.913 0.030 23 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:32.607 0.928 0.015 24 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:32.620 0.941 0.013 25 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:32.707 1.028 0.087 26 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:32.741 1.062 0.034 27 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1:32.824 1.145 0.083 28 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1:33.491 1.812 0.667 29 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 1:33.507 1.828 0.016 30 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 1:34.125 2.446 0.618 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:34.821 3.142 0.696 32 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze - - -

