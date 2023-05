Stock Car confirma parceria com canal de Galvão Bueno

A Stock Car Pro Series confirmou nesta terça-feira (16) um acordo de transmissão com o novo canal do narrador Galvão Bueno, para as suas etapas do biênio 2023/2024. Disponível no Youtube, o Canal GB exibirá as corridas a partir da terceira etapa, marcada para o próximo dia 21 de maio, em Tarumã (RS). Com a novidade, a categoria amplia o leque de opções para os fãs, que agora contam com 10 canais diferentes para acompanhar as corridas, com destaque para a transmissão para mais de 150 países e em todos os tipos de tela.

“Para mim, é um prazer imenso estar de volta”, disse Galvão Bueno. “Todos sabem da minha ligação com a Stock. Meus filhos Cacá e Popó se destacaram na categoria, ambos com resultados que me trouxeram muita alegria. Vi a Stock Car nascer, e um ano depois, eu e o já finado (ex-piloto) Reinaldo Campello a levamos para a televisão, para a rede Bandeirantes. Depois, no final dos anos 90, junto com Washington Bezerra (ex-chefe de equipe), levamos a Stock Car para a TV Globo. Que bom que vai ser voltar à pista com a Stock Car”, comentou narrador.

A estreia do canal de Galvão Bueno, no dia 25 de março, em parceria com a Play9, foi um sucesso. A live registrou números expressivos de audiência: o alcance chegou a cinco milhões de usuários únicos e pico de 1,5 milhão de pessoas acompanhando a transmissão. O canal bateu 10 milhões de views ao longo das três horas de live, e hoje está com mais de 740 mil inscritos.

“Galvão Bueno é uma referência inquestionável e mostra que a Stock Car realmente construiu um time de gigantes”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da categoria. “A chegada do Canal GB completa o nosso grupo de parceiros de forma espetacular. Hoje, para citar somente alguns, a Stock Car é exibida pela Band aberta, Sportv, BandSports, TV Estadão, Motorsport.TV, Twitch da Tribo do Gaules, além das nossas próprias mídias sociais. O nosso fã tem à disposição somente canais líderes em seus segmentos. É um pacote abrangente e que forma uma plataforma espetacular de visibilidade. Sim, estamos felizes com a chegada do Galvão. Mas outra palavra que cabe bem aí é orgulho”, continuou Julianelli.

Binotto na Alpine? Ex-Renault, Rico Penteado comenta possibilidade e critica CEO da equipe

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: F1 chata? Culpa é da Red Bull ou dos carros atuais?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: