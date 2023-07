A Stock Car Pro Series volta a Interlagos pela segunda vez na temporada 2023 e pela 150ª vez em seus 44 anos de história. A pista que mais recebeu a principal categoria do automobilismo brasileiro é o palco da quinta etapa do atual campeonato, que tem experimentado uma mudança de líder após cada prova.

Após a primeira etapa, em Goiânia, Daniel Serra ocupava a ponta da tabela com 43 pontos contra 39 de Thiago Camilo; depois do segundo encontro, em Interlagos, Ricardo Maurício subiu à liderança com 69 pontos, quatro a mais que Gabriel Casagrande. Então, a Stock Car foi à região Sul e após as corridas no circuito de Tarumã, Thiago Camilo saiu na liderança com apenas dois pontos de vantagem sobre, novamente, Casagrande. Então, chegou a vez de Cascavel, no Paraná, e então os líderes inverteram as posições.

Para a quinta etapa do campeonato, em São Paulo, Gabriel Casagrande ocupa a frente com 135 pontos, quatro a mais que Thiago Camilo. Com 115 pontos, Cesar Ramos é o terceiro colocado, seguido por Daniel Serra, com 102, e Ricardo Maurício, com 86. Felipe Fraga (86), Rubens Barrichello (83), Guilherme Salas e Bruno Baptista (81), e Rafael Suzuki, com 78 pontos, fecham os dez primeiros da tabela.

A “excursão” da Stock Car pelo Sul passou pelas pistas mais rápidas do país: Tarumã, no Rio Grande do Sul, e Cascavel, no Paraná, são pistas que pouco exigem do sistema de freios, ao contrário de Interlagos, que traz a freada mais forte de todo o calendário com o S do Senna, em que os carros reduzem de 240 km/h para cerca de 70 km/h em poucos metros em uma freada de apenas cinco segundos (confira explicação no vídeo), na maior desaceleração da temporada, com 1,5G. Os carros da principal categoria do automobilismo brasileiro têm seu sistema de freios composto pelas pastilhas de freio da Fras-le e os discos Fremax.

