No próximo domingo (9), na quinta etapa da temporada 2023, a Stock Car completará 150 corridas em Interlagos. É mais que o dobro das 72 corridas disputadas em Goiânia, o segundo autódromo que mais recebeu a principal categoria brasileira. E por isso, mesmo tendo corrido as primeiras 49 corridas, entre 1979 e 1989, no antigo traçado de 7.874 metros, é a pista mais manjada por pilotos e equipes.

Ainda assim, da primeira vez que a Stock Car correu em Interlagos esse ano, em 23 de abril, para agora, a forma de acertar o carro de cada equipe muda.

“Na etapa de abril, que foi a segunda da temporada, nós corremos com uma asa menor, já que asa projetada para o carro de 2023 deu problemas na primeira corrida. Agora já estamos com ela de volta.”

“Como Interlagos é uma pista que não precisa de tanta downforce, porque é uma pista que tem retas grandes, então não dá para carregar muito, acredito que não teremos diferença de desempenho em relação à corrida de abril, mas muda alguma coisa no acerto. Também tem a questão do peso: na primeira corrida do ano em Interlagos o Thiago estava levando lastro e o Cesar não. Agora o Cesar está com 20 quilos e o Thiago 25. Em Interlagos isso é uma penalização bastante severa porque tem as subidas do Laranjinha e da Junção, que é bem íngreme, então o peso acaba prejudicando bastante. A previsão do tempo diz que vai estar muito mais frio que em abril, o que se torna um novo desafio para aquecer os pneus corretamente para a classificação”, disse Andreas Mattheis, chefe da equipe Ipiranga Racing.

Com quatro pódios em Interlagos (três segundos e um terceiro lugar) desde que chegou à Ipiranga Racing, em 2020, Cesar Ramos busca sua primeira vitória na pista paulistana, embora este não seja o objetivo principal. “Com 20 quilos de lastro, chegar a um Q3 e brigar por mais um pódio já é uma vitória, mas a gente sempre tem que pensar em beliscar a vitória nas corridas”, diz o piloto do Toyota número 30.

O companheiro de Ipiranga Racing, Thiago Camilo, tem sete vitórias em Interlagos, a primeira da carreira, em 2004, e duas na Corrida do Milhão, em 2011 e 2012. Sua última vitória em Interlagos foi já com o carro atual, em 2021. “Vencer aqui é sempre especial, mas principalmente correndo com 25 quilos de lastro não pode ser o objetivo, e sim uma consequência. Estou em segundo no campeonato, a quatro pontos do primeiro (Gabriel Casagrande), e o objetivo é chegar à próxima etapa, no Velocittà, levando 30 quilos de lastro”.

