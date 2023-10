A Stock Car Pro Series encerrou a sexta-feira em Buenos Aires com a segunda sessão de treinos livres para a nona etapa da temporada 2023. E em um final movimentado, Matías Rossi voou e mostrou que é o dono da casa, liderando o TL2 com impressionantes 0s420 de vantagem para Thiago Camilo em segundo.

O circuito da capital argentina oferece diversas oportunidades de traçados e, para a etapa deste fim de semana, a Stock usará o número oito, com extensão de 3.380 metros, dez curvas e sentido horário, com um primeiro setor mais lento, seguido de dois trechos mais rápidos.

Com um tempo de 01min18s044, marcado na última tentativa, Rossi garantiu a liderança da sessão com 0s420 de vantagem para Camilo. Mas a marca do argentino não foi suficiente para lhe garantir a melhor volta do dia, ficando acima do 01min17s929, feito por Gui Salas no TL1.

Átila Abreu foi o terceiro colocado, a 0s483, enquanto Salas foi o quarto e Fraga completou o top 5. Líder do campeonato, Gabriel Casagrande completou o top 10.

A Stock Car volta à pista de Buenos Aires no sábado para a classificação da nona etapa da temporada 2023, a partir das 10h. O quali e as corridas têm transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, além da cobertura de tudo o que acontece dentro e fora da pista no site e nas redes sociais.

Confira o resultado final do TL2 da Stock Car em Buenos Aires:

1 – Matías Rossi (01min18s044)

2 – Thiago Camilo (+0s420)

3 – Átila Abreu (+0s483)

4 – Gui Salas (+0s514)

5 – Felipe Fraga (+0s519)

6 – Cacá Bueno (+0s549)

7 – Daniel Serra (+0s572)

8 – Felipe Baptista (+0s609)

9 – Rafael Suzuki (+0s611)

10 – Gabriel Casagrande (+0s630)

11 – Digo Baptista (+0s649)

12 – Dudu Barrichello (+0s682)

13 – Ricardo Zonta (+0s717)

14 – Cesar Ramos (+0s770)

15 – Lucas Foresti (+0s813)

16 – Ricardo Maurício (+0s873)

17 – Gianluca Petecof (+0s992)

18 – Bruno Baptista (+0s952)

19 – Denis Navarro (+0s953)

20 – Júlio Campos (+0s988)

21 – Gaetano di Mauro (+1s033)

22 – Allan Khodair (+1s099)

23 – Marcos Gomes (+1s164)

24 – Felipe Massa (+1s205)

25 – Rubens Barrichello (+1s375)

26 – Nelsinho Piquet (+1s386)

27 – Santiago Urrutia (+1s421)

28 – Tony Kanaan (+1s582)

29 – Enzo Elias (+1s620)

30 – Lucas Kohl (+2s532)

31 – Sérgio Jimenez (+2s549)

