Carregar reprodutor de áudio

Duas das equipes mais importantes da história recente da Stock Car, a Crown Racing e a TMG Racing unirão forças na categoria mais longeva do esporte a motor brasileiro na próxima temporada. A junção retomará uma parceria antiga entre Thiago Meneghel e William Lube, que trabalharam juntos em outras equipes anteriormente.

A Crown é conhecida por ser um dos times mais competitivos da categoria nacional, e acumula dois títulos nos últimos anos, conquistados por Marcos Gomes, em 2015, e por Felipe Fraga, no ano seguinte. Já a TMG Racing é um dos times mais vencedores da Stock Car, com vitórias de Diego Nunes e Nelsinho Piquet no campeonato deste ano.

Toda a operação ficará restrita a oficina da TMG, localizada em Americana, no interior paulista. Nela serão preparados quatro carros, sendo que três deles já contam com pilotos definidos: Felipe Massa, Julio Campos e Nelsinho Piquet. A união dos times ainda contará com mais um piloto.

“Tudo será feito conjuntamente, como uma grande equipe única. Acredito que temos muito para somar, de todos os lados, para assim ficarmos mais fortes. Desde a construção, vamos compartilhar todas as informações. É uma vontade que nós já tínhamos, algo que “brincamos e nunca morreu”. Deixamos a ideia guardada um bom tempo e agora, na hora certa, está acontecendo”, disse Thiago Meneghel, chefe da TMG Racing.

“Foram mais ou menos seis anos juntos, e ganhamos os títulos do Ricardo Maurício, em 2008, e do Cacá Bueno, em 2009, além de dois campeonatos da Copa Fiat. Então temos um entrosamento que tenho certeza de que renderá bons frutos a partir do ano que vem”, comentou William Lube, chefe da Crown Racing.

A temporada de 2023 será aberta no dia 2 de abril, em local a ser definido. Antes disso, as duas equipes encaram a decisão da temporada 2022, marcada para 11 de novembro, em Interlagos.

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: