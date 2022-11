Stock Car premiará campeões "virtuais e reais" no mesmo dia

Carregar reprodutor de áudio

Em uma iniciativa inédita e também vista como um indicativo do comprometimento da empresa com o mundo digital, a Vicar, promotora da Stock Car Pro Series, anunciou que premiará os vencedores do seu campeonato de automobilismo virtual na mesma cerimônia que celebrará a conquista dos títulos da principal categoria do automobilismo brasileiro.

Realizada na maior plataforma de simuladores do mundo, a iRacing, a temporada 2022 do campeonato virtual oficial da Stock Car foi concluída neste mês de novembro e coroou os campeões das classes Pro Series, Virtual Pro e Virtual Am.

A E-Stock é resultado da parceria entre a Vicar, empresa promotora e organizadora da Stock Car, e o IRB Esports, maior operadora de automobilismo virtual da América Latina. Iniciada em junho, a competição teve um total de 64 corridas e contou com a participação de 107 pilotos.

Felipe Baptista (ORT E-Sports) confirmou a conquista do título da Pro Series, destinada aos pilotos profissionais do automobilismo real. Gustavo Ariel (Texaco Racing by TK) ficou com a taça na Virtual Pro, classe endereçada aos competidores profissionais do automobilismo virtual, enquanto Felipe Pascoal (Track Friends Racing) alcançou a glória na Virtual Am, dedicada aos pilotos amadores do AV.

Os campeões serão premiados em 11 de dezembro, na Super Final BRB, que vai marcar o desfecho da temporada 2022 da Stock Car Pro Series, em Interlagos.

Os carros utilizados na competição foram mesmos da Stock Car nas pistas reais: Toyota Corolla e Chevrolet Cruze, ambos equipados com motor V8 e 550 cv de potência. Da mesma forma, os modelos virtuais no iRacing são equipados com o push-to-pass, o famoso botão de ultrapassagem que eleva a potência do motor por um período de tempo que varia de acordo com a pista.

Cada competidor teve à disposição o acionamento do push em até seis vezes por corrida, em cenário que proporcionou grandes disputas, veiculadas sempre no canal da Stock Car e também do IRB Esports no YouTube.

Prêmios em dinheiro

Além dos troféus, os campeões da E-Stock também receberão prêmios em dinheiro. Vencedor da Virtual Pro, Gustavo Ariel vai faturar R$ 5 mil via Cartão BRB, NFT Limited, além da miniatura personalizada do carro que o consagrou na E-Stock e o troféu de campeão no pódio em São Paulo. Caíque Oliveira e Victor Miranda, vice-campeão e terceiro colocado, respectivamente, também receberão miniatura personalizada do carro e troféu.

Na Virtual Am, Felipe Pascoal vai levar R$ 2,5 mil em premiação, além de troféu e miniatura do seu carro. Guilherme Elizeu embolsará R$ 1 mil como prêmio pelo vice-campeonato, mais troféu. Rademac Romanetto também levará um troféu para casa por conta do terceiro lugar na categoria.

A seguir, confira a classificação final de cada uma das categorias da E-Stock na temporada 2022:

Categoria Pro Series

1º - Felipe Baptista, 410 pontos

2º - Fabio do Carmo, 357

3º - Diego Freitas, 334

4º - Gustavo Foizer, 269

5º - Vitor Genz, 263

6º - Arthur Scherer, 262

7º - Arthur Leist, 247

8º - Alberto Cattucci, 245

9º - Ronaldo Freitas, 227

10º - Gustavo Frigotto, 218

11º - Rafael Martins, 196

12º - Alexandre Cunha, 190

13º - Patrick Gonçalves, 153

14º - Eduardo Santos, 152

15º - Gabriel Bortoleto, 133

16º - Julio Campos, 101

17º - Lucas Kohl, 97

18º - Thiago Vivacqua, 96

19º - Gaetano Di Mauro, 72

20º - Tony Kanaan, 53

21º - Eduardo Barrichello, 50

22º - Enzo Elias, 48

23º - Pedro Cardoso, 46

24º - Lucas Foresti, 40

25º - Leonardo Reis, 40

26º - Bruno Testa, 40

27º - Bia Figueiredo, 38

28º - Leo Torres, 20

29º - Beto Monteiro, 0

30º - Guilherme Salas, 0

31º - Sergio Jimenez, 0

Categoria Virtual Pro

1º - Gustavo Ariel, 730 pontos

2º - Caíque Oliveira, 587

3º - Victor Miranda, 489

4º - Raphael Silva, 389

5º - Daniel Mageste, 342

6º - Marcos Riffel, 334

7º - Matheus Machado, 326

8º - Pedro de Oliveira, 323

9º - Helder Vieira, 316

10º - Bruno do Carmo, 309

11º - Rogério Santos Neto, 281

12º - Luiz Felipe Tavares, 277

13º - Leandro Daminelli, 271

14º - Jackson Resende, 261

15º - Gabriel Silva, 248

16º - Victor Veloso, 227

17º - Lucas Murno, 223

18º - Pedro Moura, 187

19º - Fábio Zamperlini, 181

20º - Pedro Picanço, 162

21º - Neto Nascimento, 150

22º - Erick Goldner, 143

23º - Luizinho Gonzaga, 135

24º - Emanuel Santos, 109

25º - Flaivo Xavier, 101

26º - Bruno Risseto, 89

27º - Paulo Godoi, 83

28º - Bruno Fernandes, 77

29º - Laui Santi, 77

30º - Roger Rezende, 76

31º - Rafael Matta, 58

32º - Slan Santos, 56

33º - Eduardo Borgert, 54

34º - Osmar Camargo, 50

35º - Vitor Ztune, 24

36º - Pedro Dean, 14

37º - Renan Azeredo, 10

Categoria Virtual Am

1º - Felipe Pascoal, 598 pontos

2º - Guilherme Elizeu, 581

3º - Rademac Romanetto, 577

4º - Lorenzo Roth, 547

5º - Gelson Xavier, 441

6º - Raphael De Leo, 423

7º - Felipe Mota, 416

8º - Henrique Pettinari, 395

9º - Rafa Santos, 392

10º - Fernando Rodrigues, 383

11º - Alisson Ferreira, 315

12º - Diego Krug, 258

13º - Israel Barbosa, 212

14º - Diego Marcel, 173

15º - Daniel Manzano, 169

16º - Lucyano da Silva, 169

17º - Fernando Signoretto, 162

18º - André Pacheco, 162

19º - Enzo Provin, 162

20º - Guilherme Heiden, 152

21º - Guilherme Meirelles, 144

22º - Bruno Campos, 144

23º - Rafael Bonatti, 132

24º - João Gabriel, 114

25º - João Paulo, 108

26º - Felipe Oliveira, 90

27º - Leonardo Perrella, 73

28º - Pedro Henrique, 57

29º - Erick Zacardi, 53

30º - Vinícius Dean, 48

31º - Pedro Palladino, 45

32º - Pedro Nogaroto, 42

33º - Carlos Barreto, 38

34º - Victor Bié, 35

35º - Raphael Mendonça, 31

36º - Marcos Paiva, 25

37º - Thiago Bernardes, 19

38º - Guilherme Bianchini, 14

39º - Guilherme Buzato, 13

