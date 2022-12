Stock Car anuncia praças de calendário da temporada 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car Pro Series terá a decisão do campeonato de 2022 no próximo fim de semana, com Rubens Barrichello, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Matías Rossi buscando a glória no autódromo de Interlagos.

Mas antes dos carros irem para a pista, a Vicar, organizadora da categoria, anunciou em suas redes sociais o calendário com as praças da temporada de 2023.

O campeonato começa no dia 2 de abril, em Goiânia e termina em Interlagos, no dia 17 de dezembro. O circuito paulistano abrigará três etapas, a segunda, em 23 de abril, e a quinta, no dia 9 de julho.

As dúvidas ficam para as etapas 3, 4, 8 e 9. Sendo que a terceira e oitava etapas devem ser disputadas no Rio Grande do Sul. Na quarta, a dúvida fica entre Brasília ou Paraná e a nona ainda está totalmente aberta.

A ausência sentida no calendário de 2023 fica por conta do Rio de Janeiro, que havia realizado a corrida no aeroporto do Galeão neste ano. Segundo apurado pelo Motorsport.com, após a normalização dos voos após o período mais crítico da pandemia, o volume de embarques e desembarques impede de a Stock Car ter uma das pistas para a realização das provas. Para a preparação e realização da etapa, são necessários de sete a 10 dias de fechamento da pista.

Confira como ficou o calendário

1ª etapa – 2 de abril – Goiânia

2ª etapa – 23 de abril – Interlagos

3ª etapa – 21 de maio – Rio Grande do Sul

4ª etapa – 18 de junho – Brasília ou Paraná

5ª etapa – 9 de julho – Interlagos

6ª etapa – 6 de agosto – Velocitta

7ª etapa – 27 de agosto – Goiânia

8ª etapa – 17 de setembro – Rio Grande do Sul

9ª etapa – 8 de outubro – local a confirmar

10ª etapa – 29 de outubro – Velocitta

11ª etapa – 25 de novembro – Brasília

12ª etapa – 17 de dezembro – Interlagos

