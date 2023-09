Promotora da Stock Car Pro Series, a Vicar anunciou nesta sexta-feira (15) que firmou contrato com as empresas Speed Seven e DM Corporate, dos empresários Sergio Sette Câmara e Emanuel Júnior, para atuar como promotoras do GP Belo Horizonte da categoria.

Este é o primeiro passo do processo de oficialização do projeto junto à Prefeitura da capital mineira. Aguardada com muita expectativa pelos fãs e competidores, a etapa entrou no calendário anunciado esta semana pela Stock Car no dia 18 de agosto de 2024, mas ainda depende de obtenção de patrocínio para a sua realização no ano que vem.

“Este é o primeiro movimento oficial em direção à realização desta corrida, que é muito importante não somente para a Stock. É vital para todo o nosso automobilismo termos competições em um Estado da dimensão de Minas Gerais”, destacou Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “Mas, como foi o caso do GP Galeão, que disputamos no Rio de Janeiro no ano passado, temos que cumprir as etapas. Esta foi a primeira delas. Estamos confiantes de que, como foi o caso do Galeão, este será um projeto com grande repercussão para toda a comunidade do esporte a motor”, completou.

“Como mineiros, estamos muito entusiasmados com a possibilidade de trazer a Stock Car para Belo Horizonte”, disse Sergio Sette Câmara, CEO da Speed Seven. “E, como empresário e cidadão, sei que este projeto é importante para o esporte e também para a cidade, que sediará um evento de alcance internacional. Já estamos desenvolvendo o anteprojeto técnico do circuito nas ruas do entorno do Mineirão, que será submetido à Confederação Brasileira de Automobilismo para avaliação e possível homologação. É incrível a receptividade de todos os envolvidos e isso reforça a nossa certeza de que esta iniciativa representará uma grande vitória para o esporte mineiro e nacional”, completou Sette Câmara.

Após a assinatura do contrato, a Prefeitura de Belo Horizonte foi comunicada oficialmente da homologação da Speed Seven e da DM Corporate como promotoras da prova. “Com isso, oficializamos a prova junto às autoridades, o que também sinaliza às empresas interessadas que o projeto está disponível, tem data e local previstos. Tenho certeza de que esse GP será um marco também para a Stock Car”, observou Emanuel Júnior, Presidente da DM Corporate.

