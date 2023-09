Stock Car: Casagrande renova com a AMattheis Vogel para 2024

O paranaense Gabriel Casagrande vai largar na pole position da Stock Car em 2024. O atual vice-líder do campeonato anunciou nesta quinta-feira (14) a renovação do contrato com a equipe AMattheis Vogel, time pelo qual vai fazer a sua quarta temporada consecutiva na mais importante categoria do esporte a motor nacional.

O anúncio ocorre às vésperas da oitava etapa da temporada, marcada para o Velopark, em Nova Santa Rita (RS), e torna o piloto o primeiro garantido no grid para o ano que vem.

Em sua atual passagem pela equipe comandada por Mauro Vogel, Casagrande possui cinco vitórias, cinco poles positions e 21 pódios, além do título da temporada de 2021. Tal desempenho nos últimos três anos fez com que tanto a equipe quanto o piloto optassem por ampliar o acordo para a próxima temporada da Stock Car.

“Agradeço a confiança depositada pelo Mauro Vogel e pelo Andreas Mattheis. É uma parceria de sucesso que espero que siga por muito tempo. Sempre tive carros muito bons e que me permitiram lutar por vitórias. Espero seguir batalhando por títulos com a equipe".

"Agradeço também aos engenheiros, Elio e Kiko Seikel, que junto de toda equipe me oferecem um grande suporte em todas as etapas, e aos meus patrocinadores, por tornarem tudo isso possível”, diz Gabriel Casagrande, que tem os patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, ArcelorMittal, OnPetro, Raumak Packaging, Panter, Conquista Medicamentos, STP, Cresol, Pay4Fun, KTO e Atacadão Pneus.

Com o contrato para a próxima temporada garantido, Casagrande volta suas atenções para a disputa da etapa do Velopark, que contará com o primeiro treino livre na sexta-feira, e a classificação no sábado. As duas corridas estão marcadas para o domingo, às 12h10. O quali e as provas contam com transmissão ao vivo do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

