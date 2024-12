Chegou ao fim neste domingo, a temporada 2024 da Stock Car Pro Series. O autódromo de Interlagos foi o palco das disputas que viram o piloto paulista Guilherme Salas, vencer a corrida após ter largado da pole-position.

Salas, que ficou de fora das corridas da Argentina e Uruguai, voltou ao grid na rodada de Goiânia, penúltima do campeonato. Naquela ocasião, em um grande trabalho do piloto e da KTF Sports, ele foi ao pódio da corrida principal em um comemorado segundo lugar.

De volta à São Paulo, neste fim de semana, o piloto fez um grande trabalho na 12ª etapa mostrando grande consistência ao longo de todas as atividades. Com muito foco e o trabalho dedicado de sua equipe de mecânicos e engenheiros, Guilherme foi o segundo no último treino livre e, na tomada de tempos, cravou a pole-position.

Conforme prevê o regulamento, ainda na tarde de sábado, foi realizada a primeira corrida do fim de semana. De forma a poupar o equipamento e com estratégia 100% voltada ao melhor desempenho na corrida de domingo, o piloto do carro #85 fez uma corrida conservadora após largar na 12ª posição. Assim, ao final das 16 voltas, Guilherme recebeu a bandeirada no mesmo 12º posto em que havia largado.

Neste domingo, porém, a história foi diferente... Muito concentrado e com todos os botões push-to-pass disponíveis para a corrida principal, Guilherme entrou na pista em busca da vitória. Após uma largada muito boa o piloto assegurou-se na primeira colocação enquanto que, seus concorrentes, brigavam da segunda posição para trás.

Com um ritmo impressionante, o piloto foi abrindo volta-a-volta uma grande vantagem. Com quase 3 segundos de vantagem ele fez o seu pit-stop obrigatório logo que abriu a janela obrigatória. Num trabalho perfeito a equipe recolocou Gui na pista, virtualmente, ainda na primeira colocação.

Com o passar das voltas todos os carros fizeram suas trocas de pneus obrigatórias e, quando faltavam 10 voltas para o fim, o pelotão real foi reestabelecido com Salas cinco segundos à frente do segundo colocado. As voltas finais foram concluídas de forma super tranquila com Guilherme, administrando a vantagem até receber a bandeirada da vitória. Salas concluiu as 31 voltas com o tempo de 51m37s591.

“Não tenho palavras para agradecer à KTF Sports por estas duas últimas etapas da temporada. Conseguimos apresentar um ritmo sensacional tanto em Goiânia como aqui em São Paulo e, naturalmente, de minha parte, busquei extrair o máximo de rendimento do carro", celebrou.

"Foi incrível ter conquistado à pole ontem, mas, encerrar a temporada no alto do pódio é algo realmente para se comemorar demais. Dedico essa vitória a todas as pessoas que sonham em conquistar o grande prêmio da Mega da Virada e, tenho certeza, mandaram uma grande energia positiva para mim nesse fim de semana. Foi sensacional!”, comemorou o piloto de 30 anos.

LÍDER Casagrande 'elege' MAIORES RIVAIS, fala de CARREIRA INTERNACIONAL e exalta novo carro da Stock

Di Grassi NA LATA: F-E, Bortoleto X Hulk, DÚVIDA sobre HAMILTON e Ferrari, título de MAX à la Piquet

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!