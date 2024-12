O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) irá realizar uma nova primeira instância do julgamento da polêmica dos pneus da Stock Car nesta segunda-feira (16), às 16h.

O caso tem como protagonistas os carros de Felipe Massa, Rafael Suzuki, dupla da TMG, Felipe Baptista e Enzo Elias, dupla da Crown, e pode mudar o resultado do título do campeonato de domingo, disputado em Interlagos.

Polêmica envolveu a utilização de compostos de pneus 'alterados' na etapa do Velopark (RS), e, conforme apurado anteriormente pelo Motorsport.com, foi confirmado para o início da próxima semana.

Entenda a controvérsia dos pneus do Velopark

Os pneus de chuva utilizados na classificação foram confiscados e enviados para a Coreia do Sul, sede da Hankook, fornecedora oficial da Stock Car, para que o laboratório da companhia analisasse se os compostos dos carros de Massa, Suzuki, Baptista e Elias foram modificados.

O laudo comparou as borrachas em questão a outras 'apreendidas' junto a outra equipe e verificou menor ‘dureza’ dos pneus de TMG e Crown, em correlação direta com o aumento da composição química neles identificada, além de alterações na viscoelasticidade em média 39,7% abaixo dos índices regulares.

De posse do parecer, a CBA desclassificou os carros das duas equipes. Entretanto, no dia 21 de novembro, o STJD 'absolveu' as equipes co-irmãs. Na ocasião, segundo apurado pelo Motorsport.com, o mérito da questão não chegou a ser julgado, isso porque questões processuais, como formatação de provas contra as duas equipes, não estavam em conformidade, conforme apontaram os advogados.

Di Grassi NA LATA: F-E, Bortoleto X Hulk, DÚVIDA sobre HAMILTON e Ferrari, título de MAX à la Piquet

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!