Gabriel Casagrande é o campeão da Stock Car Pro Series 2024! O paranaense fez uma prova segura na Super Final de Interlagos, sem cometer erros e, com isso, se sagrou tricampeão da principal categoria do automobilismo nacional.

Porém, a situação pode mudar nos próximos dias, com a polêmica dos pneus voltando a ser julgada pelo STJD do automobilismo a partir desta segunda-feira (16), o que pode dar o título a Felipe Baptista (leia abaixo nota sobre a polêmica).

Cinco pilotos chegaram vivos na briga pelo título na corrida deste domingo. O líder Gabriel Casagrande era o melhor colocado no grid, saindo em segundo. Na ordem da classificação, o vice-líder Júlio Campos, saia em terceiro, Ricardo Zonta em décimo, Dudu Barrichello em quarto e Felipe Massa em sexto.

O pole Gui Salas se posicionou bem para manter a ponta, enquanto Casagrande caía para terceiro após o ataque de Campos no S do Senna. Ao final da primeira volta, Salas tinha 1s5 na ponta para um pelotão com três candidatos ao título: Campos, Casagrande e Massa, enquanto Felipe Baptista completava o top 5. Dudu era o sétimo e Zonta o oitavo.

Com os três primeiros se distanciando dos demais, Massa liderava um pelotão de cinco carros em uma disputa frenética, com diversas escapadas de pista. Enquanto Baptista passava Massa, Rubens Barrichello caía para o fundo após um toque de Enzo Elias.

E, bem no momento da abertura da janela de boxes, drama para o vice-líder campos, que via seu pneu estourar, comprometendo sua corrida.

Ao final da janela de paradas, a 22 minutos do fim, Salas mantinha a ponta com 4s5 para Felipe Baptista, com Felipe Massa em terceiro, a 1s. Gabriel Casagrande era o quarto, a 0s8, enquanto Rafa Suzuki era o quinto. Dudu Barrichello e Zonta vinham na sequência.

A disputa de Massa e Baptista fez o piloto da Texaco cometer um erro na entrada do S, permitindo ao ex-F1 subir para segundo, além de abrir a porta para Casagrande fazer a ultrapassagem.

Quando a corrida entrava nos 10 minutos finais, Salas liderava tranquilamente na ponta, com 5s2 de vantagem para Massa, que tinha Casagrande a 1s8. Baptista era o quarto a 2s3, enquanto Suzuki fechava o top 5.

A fritada de pneus de Baptista fez com que o piloto perdesse rendimento e, com isso, ele começou a cair na tabela, sendo o sétimo colocado na penúltima volta.

No final, Gui Salas foi o grande vencedor da Super Final da temporada 2024, com Felipe Massa em segundo e Gabriel Casagrande em terceiro. Com isso, o paranaense da AMattheis Vogel ficou com o título, conquistando o tricampeonato da principal categoria do automobilismo nacional, sendo o seu terceiro campeonato em apenas quatro anos.

Completaram o top 10: Daniel Serra, Rafael Suzuki, Dudu Barrichello, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Arthur Leist e Ricardo Zonta. Felipe Baptista foi o 11º.

