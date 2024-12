Dudu Barrichello encerrou a temporada de 2024 na terceira posição geral do campeonato da Stock Car Pro Series. Em sua segunda temporada completa na principal categoria do automobilismo nacional, o piloto do Toyota Corolla #91 disputou o título até a última volta no Autódromo de Interlagos e terminou a corrida principal da Stock Car nos 4.309m da capital paulista na sexta posição.

No ano mais vencedor da carreira na principal categoria do automobilismo nacional, Dudu fecha a temporada com duas vitórias e dois segundos lugares e um total de 868 pontos conquistados no último ano dos sedans na Stock Car Pro Series.

Em uma prova batalhada, o jovem piloto de 23 anos brigou nas primeiras posições desde a largada. Partindo do quarto lugar, Dudu perdeu duas posições nas três primeiras voltas, mas manteve o Corolla #91 preparado pela Full Time na briga pela liderança de prova e pelo título da Stock Car. Dudu optou por retardar até a 14ª volta o serviço obrigatório de pits e retornou na sexta posição com o pelotão reestabelecido após todos os concorrentes completarem suas paradas, mesma posição que recebeu a bandeirada ao final de 31 voltas.

Já Rubens Barrichello teve sua escalada minada por um toque na sexta volta. O bicampeão da categoria reagiu bem na largada e na primeira volta já havia conquistado nove posições. Com incidente no Pinheirinho, Rubens caiu para 26º e levou o #111 até a 22ª posição.

O campeão de 2022 encerra a temporada de 2024 na 14ª posição com 645 pontos e um pódio em Belo Horizonte.

“Foi um ano muito bom. Me orgulho muito de todas as decisões feitas e das batalhas passadas ao longo da temporada. Infelizmente não tinha carro para batalhar pelo título hoje, mas tentamos até o fim.

Tenho muito orgulho de falar que entreguei o meu máximo até a última bandeirada. Saio da Stock Car com um terceiro lugar, é com certeza, um lugar para se orgulhar. Agradeço a todos e espero vê-los em breve" analisou Dudu.

“O Dudu foi brilhante. Ele mostrou que é um cara que já passou da fase de ser filho do Rubinho e isso é um orgulho imenso para mim. Ele soube aprender bastante nas horas certas, estava muito rápido e isso foi muito legal. Dei um abraço nele antes da corrida e disse que iria sentir muita falta dele aqui no grid. O Dudu vai para a Europa na próxima temporada, acho que ele merece isto, pois está guiando muito."

"Ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, foi um ano difícil, complicado. Você não sabe o que está sendo feito nos carros. Foi meu pior ano na categoria, mas o melhor do Dudu, principalmente por ver a excelência dele na tocada e na forma como ele conduziu o ano dele", finalizou Rubinho.

