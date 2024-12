Uma super corrida em Interlagos encerrou a temporada 2024 da Stock Car Pro Series. Felipe Massa cruzou a linha de chegada em segundo lugar, foi 'man of the race' (piloto que soma mais pontos no fim de semana), conquistou o vice-campeonato e foi decisivo para que a equipe TMG se sagrasse campeã de equipes.



Massa largou em sexto, logo nos primeiros metros ganhou duas posições, mais uma na estratégia de box, voltando à frente de Gabriel Casagrande e, por fim, ultrapassou Felipe Baptista no S do Senna para chegar em segundo na corrida e também na temporada.



“Muito feliz pelo trabalho que a gente fez neste fim de semana na pista e também ao longo do ano todo, com o desenvolvimento do carro. Fomos man of race em três etapas, incluindo essa. Parabéns à TMG, campeã por equipes. Sempre confiei 100% nesse time, então foi uma temporada incrível, com o trabalho muito bem feito”, disse Massa, que somou 885 pontos, 41 a menos que o campeão.

