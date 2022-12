Stock Car define 43º campeão da história

Carregar reprodutor de áudio

A maior categoria do País, em seu palco mais icônico e no momento mais importante. No próximo domingo (11), a Super Final BRB vai coroar o campeão da temporada 2022 da Stock Car Pro Series no Autódromo de Interlagos.

Quatro pilotos estão na briga para levantar a taça mais cobiçada do esporte a motor da América do Sul: Rubens Barrichello, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Matías Rossi. Cada um deles, à sua maneira, pode escrever seu nome na história, tornando-se o 43º campeão da Stock Car.

Cada finalista trilhou um caminho muito particular para chegar à última etapa como postulante ao título. Campeão em 2014, Barrichello (Toyota Corolla da equipe Full Time Sports) teve momentos de muita eficiência, como em Goiânia — onde conquistou duas das suas três vitórias na temporada —, e cresceu muito na fase final do campeonato, alcançando a liderança pela primeira vez somente a partir da penúltima etapa. Barrichello vai para a final com 298 pontos.

Daniel Serra (Chevrolet Cruze da Eurofarma-RC) tem novamente sua campanha baseada na regularidade. Com 38 anos, o tricampeão venceu uma vez em 2022, no histórico GP Galeão, mas esteve sempre entre os dois primeiros da tabela de pontos ao longo de todo o calendário.

Conhecedor do caminho das pedras para chegar ao título da Stock Car, Serrinha chega à decisão como vice-líder, com 290 pontos, e com chances de desempatar a fatura com seu pai, o icônico Chico Serra, que também é tricampeão da Stock Car.

Atual campeão, Gabriel Casagrande (Chevrolet Cruze da A.Mattheis Vogel) ocupou a liderança do campeonato em sete das 11 etapas disputadas e, assim como Daniel Serra, baseou sua campanha em somar pontos com frequência. E foi muito eficiente: Casagrande zerou em apenas em uma etapa, a sexta, no Velopark. Nas demais, sempre coletou grandes pontuações.

Com duas vitórias na temporada, o paranaense de 27 anos volta a acelerar em Interlagos, onde abriu o campeonato em fevereiro no topo do pódio ao lado do convidado Gabriel Robe, na Corrida de Duplas. Neste fim de semana, Casagrande entra na pista para a Super Final BRB como terceiro no campeonato, com 288 pontos.

Melhor estrangeiro

Matías Rossi (Toyota Corolla da A.Mattheis Vogel) é o quarto finalista e candidato ao título. E seja lá qual for o resultado de domingo, o argentino de 38 anos já alcançou um feito inédito. Matías se converteu no estrangeiro mais bem-sucedido da categoria ao ser o primeiro piloto não-nascido no Brasil a vencer duas vezes na Stock Car.

Com arrancada fulminante, Rossi saiu de 32º colocado nas primeiras etapas do campeonato, venceu no Velocitta e em Interlagos e chega à decisão no quarto lugar somando 268 pontos. Sua meta é ser também o primeiro campeão estrangeiro da principal categoria brasileira.

Caso alcance o título, Rubinho vai se tornar o mais velho campeão da Stock Car com 50 anos, 6 meses e 18 dias. A marca atual pertence a Ingo Hoffmann, que há pouco mais de 20 anos, em 24 de novembro de 2002, foi campeão com 49 anos, 7 meses e 27 dias.

Em contrapartida, Gabriel Casagrande corre com chances de ser o mais jovem bicampeão da categoria. O paranaense estará com 27 anos, 9 meses e 21 dias em 11 de dezembro. Atualmente, o detentor do recorde é Giuliano Losacco, que foi bicampeão com 28 anos, 8 meses e 14 dias.

A Super Final BRB traz a perspectiva de um grande desfecho para a bela e acirrada temporada 2022 da Stock Car.

Interlagos também receberá no final de semana a categoria de acesso Stock Series, o BRB Fórmula 4 Brasil e a Copa HB20. Confira a programação:

Quinta-feira, 8 de dezembro

07h25 – Copa HB20 – Shakedown

08h30 – Stock Series – Treino Livre 1

09h05 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

09h50 – Copa HB20 – Treino Livre 1

10h20 – Stock Series – Treino Livre 2

11h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

11h50 – Copa HB20 – Treino Livre 2

12h25 – Stock Series – Treino Livre 3

14h00 – Copa HB20 – Treino Livre 3



Sexta-feira, 9 de dezembro

07h00 – Copa HB20 – Treino Livre 4

08h05 – Stock Series – Shakedown

08h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Shakedown

09h50 – Stock Series – Classificação

10h05 – Stock Car – Treino Livre 1

11h15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

11h45 – Copa HB20 – Classificação

14h15 – Stock Car – Treino Livre 2

15h50 – Stock Series – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)



Sábado, 10 de dezembro

09h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h20 – Stock Car – Shakedown

13h55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

14h40 – Stock Car – Classificação

16h30 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)



Domingo, 11 de dezembro

10h35 – Visitação aos Boxes

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

14h15 – Stock Car – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h55 – Stock Car – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

16h20 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

17h25 – Stock Series – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato após 11 etapas (22 corridas):

1º - Rubens Barrichello, 298 pontos

2º - Daniel Serra, 290

3º - Gabriel Casagrande, 288

4º - Matías Rossi, 268

5º - Ricardo Zonta, 237

6º - Bruno Baptista, 232

7º - Ricardo Maurício, 222

8º - Thiago Camilo, 214

9º - Nelson Piquet Jr., 212

10º - César Ramos, 199

11º - Gaetano Di Mauro, 198

12º - Guilherme Salas, 164

13º - Rafael Suzuki, 159

14º - Galid Osman, 158

15º - Julio Campos, 147

16º - Diego Nunes, 140

17º - Átila Abreu, 139

18º - Felipe Lapenna, 134

19º - Allam Khodair, 131

20º - Marcos Gomes, 120

21º - Sérgio Jimenez, 96

22º - Tony Kanaan, 94

23º - Pedro Cardoso, 84

24º - Felipe Baptista, 82

25º - Cacá Bueno, 82

26º - Denis Navarro, 80

27º - Felipe Massa, 78

28º - Lucas Foresti, 73

29º - Rodrigo Baptista, 44

30º - Gianluca Petecof, 42

31º - Felipe Fraga, 25

32º - Andrés Jakos, 23

33º - Julián Santero, 19

34º - Tuca Antoniazi, 11

35º - Gabriel Robe, 11

36º - Beto Monteiro, 7

37º - Thiago Vivacqua, 4

38º - Gustavo Frigotto, 3

39º - Diego Azar, 1

40º - Renato Braga, 0

41º - Raphael Teixeira, 0

42º - André Moraes Jr., 0

