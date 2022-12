Carregar reprodutor de áudio

A hora chegou! Neste fim de semana conheceremos o grande campeão de 2022 da Stock Car Pro Series. A principal categoria do automobilismo nacional retorna ao tempo do esporte a motor no Brasil, Interlagos, para mais uma Grande Final que promete altas emoções.

Após a rodada dupla de Goiânia, tivemos a aplicação dos descartes, que mudou radicalmente a cara do campeonato. Mas quatro pilotos seguem vivos na luta pelo título.

Em primeiro está Rubens Barrichello, com 298 pontos, em busca de seu bicampeonato. Na sequência, com 290, temos o tricampeão Daniel Serra, com apenas dois a mais que Gabriel Casagrande, o atual campeão. Fechando a lista está Matías Rossi. O piloto da AMattheis é o primeiro estrangeiro a lutar pelo título da Stock mas, com 268, corre por fora na disputa.

Na sexta-feira acontecem os treinos-livres, enquanto a classificação ocorre no sábado e as corridas no domingo. Os classificatórios e as corridas terão transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv, além da cobertura de tudo o que acontece dentro e fora da pista.

Confira os horários

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h05 Treino Livre 2 Sexta-feira 14h15 Shakedown Sábado 13h20 Classificação Sábado 14h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 Domingo 14h15 Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 Domingo 14h55 Motorsport.com e Motorsport.tv

