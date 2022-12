Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Gaetano Di Mauro encara a etapa final da Stock Car Pro Series, em Interlagos. O piloto chega para a 12ª etapa do certame com dois objetivos: conquistar a vitória e fechar a temporada entre os 10 primeiros do campeonato.

O paulista de 25 anos vem em sua melhor temporada na principal categoria do automobilismo brasileiro, ele conquistou sua primeira vitória e acumula três pódios em 2022.

Embora tenha enfrentado diversos problemas ao longo do ano, Di Mauro ocupa o 11º lugar em uma temporada de muita superação em que se tornou o piloto que mais executou ultrapassagens ao longo das 11 etapas disputadas.

Ele busca fechar o ano entre os dez mais bem colocados do campeonato, mas dependendo de uma combinação de resultados pode terminar até no top 5.

Um bom resultado na etapa final pode garantir um assento para 2023. O piloto ainda busca uma vaga no grid da próxima temporada da Stock Car.

O autódromo José Carlos Pace é palco de boas recordações para o piloto da KTF Sports, Gaetano já recebeu a bandeira quadriculada na primeira posição em oito oportunidades em categorias como a Endurance Brasil, Stock Series, GT Sprint Race, Brasileiro de Marcas e Porsche Cup, por isso, a expectativa para este fim de semana é alta.

“Chego a Interlagos com boas expectativas, essa é uma das minhas pistas preferidas e onde venci e quase todas as categorias que disputei”, disse Gaetano. “Além disso, estamos na disputa para fechar o ano no top 10 e vou dar o máximo para conseguir. Esse ano está sendo muito bom, embora a gente tenha sofrido com muitos problemas, venci pela primeira vez na Stock Car e subi quatro vezes ao pódio. Vamos tentar encerrar a temporada com chave de ouro e quem sabe garantir minha vaga no grid para 2023.”

A programação da Stock Car prevê dois treinos livres na sexta-feira, classificação no sábado e duas provas no domingo. As corridas terão transmissão ao vivo, a partir das 14h10 no Motorsport.com e Motorsport.tv.

