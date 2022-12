Carregar reprodutor de áudio

A etapa de encerramento da temporada 2022 da Stock Car, marcada para este final de semana para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), será especial para a Texaco Racing. A empresa completa 120 anos e celebra a data no mais importante autódromo brasileiro com um layout especial no carro de Tony Kanaan.

“Estou super empolgado para a etapa e com uma pintura nova, com Texaco fazendo aniversário de 120 anos. É muito legal ter uma marca com tantos méritos como a Texaco comemorando o aniversário, e a gente poder colocar isso no carro”, disse Kanaan, que encerra sua segunda temporada a principal categoria do automobilismo brasileiro neste domingo.

O carro com o desenho especial dos 120 anos da Texaco será um grande destaque nas ações deste final de temporada, como explica Paulo Gomes, diretor de marketing da ICONIC Lubrificantes, detentora da marca Texaco.

"É muito especial celebrar uma data histórica para nossa marca no principal palco do esporte a motor no Brasil e em uma das pistas mais icônicas do mundo, que é Interlagos, e também na grande final da Stock Car com nosso piloto Tony Kanaan, um dos maiores nomes do Brasil no automobilismo internacional. O desenho do carro ficou incrível e tenho certeza de que será uma experiência marcante para os fãs também", diz Gomes.

Tony Kanaan também espera mais um bom resultado na capital paulista neste final de semana. Na primeira passagem do campeonato por Interlagos neste ano, o dono do Toyota Corolla número 6 obteve a quinta colocação. O baiano, porém, espera avançar um pouco mais e brigar por um pódio no fechamento da temporada de 2022.

“É a última etapa do campeonato e em Interlagos, uma corrida em casa. Tivemos ótimos resultados aqui e vamos a procura de um pódio neste final de semana tão importante para a equipe, que disputa o campeonato com o Rubens (Barrichello). Então vamos lá com tudo, pensamento positivo com energias boas para a gente fechar essa temporada aí com chave de ouro”, completou Kanaan.

A etapa final da temporada 2022 da Stock Car terá início na sexta-feira (9), quando ocorrem dois treinos livres. O sábado será reservado para a classificação, enquanto o domingo terá a rodada dupla, que tem início para 14h15. O Motorsport.com exibe a classificação e as provas ao vivo.

