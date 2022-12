Carregar reprodutor de áudio

Patrocinadora máster com o maior número de carros no grid da Stock Car desde 2019, a Shell anuncia sua plataforma 2023 de pilotos e reafirma seu compromisso com a principal categoria do Brasil. Ricardo Zonta, Galid Osman e Gianluca Petecof levarão as cores da marca na próxima temporada.

Zonta parte para sua nona temporada com a Shell a bordo do Toyota Corolla #10. Defendendo a equipe Shell-RCM, o ex-F1 obteve em 2020 o vice-campeonato de pilotos, o melhor resultado da Shell na Stock Car até hoje.

Com mais de 250 largadas pela categoria na carreira, o campeão Mundial de GT pela FIA representa a marca desde 2015 e levou a Shell ao lugar mais alto do pódio em oito ocasiões. Desde 2017, Zonta venceu pelo menos uma vez em cada temporada, a mais recente delas na primeira passagem da Stock Car pelo Velocitta no último mês de maio.

O paranaense de 46 anos de idade se juntou à equipe Shell-RCM em 2020 e permanece no time com sede em Curitiba na próxima temporada. Ele ocupa atualmente a quinta posição no campeonato de pilotos.

“Ter uma parceria tão duradoura como tenho com a Shell é muito importante, pois estamos juntos desde 2015, o que torna o trabalho ainda mais sólido!", celebrou Zonta. "Tivemos um ano extremamente competitivo, em que conquistamos poles e vitórias e lutamos pela busca do título até a última etapa em Goiânia. Eu fico bastante contente com essa renovação e com a situação de buscarmos fazer mais um grande trabalho com RCM Competições em 2023 e brigarmos por esse título inédito”.

Galid Osman fará em 2023 sua quinta temporada com a marca Shell no carro #28. O paulista de 36 anos de idade tem 215 corridas pela Stock Car no currículo, com três vitórias. A mais recente delas foi conquistada na Corrida de Duplas que abriu a temporada 2022, em parceria com o brasiliense Enzo Elias. A equipe pela qual Galid vai correr em 2023 será posteriormente anunciada.

“Vou para meu quinto ano na Shell", disse Galid. "Estou muito feliz em correr com uma marca tão destacada e que apoia muito o automobilismo. Estamos vindo de ótimos resultados, inclusive como maior pontuador do último fim de semana em Goiânia. Espero conseguir ter um bom assento no ano que vem, para lutar por vitórias e títulos".

Já o paulista Gianluca Petecof, embora tenha apenas 20 anos de idade, tem um longo histórico de sucesso com a marca Shell. Integrante da primeira turma da Academia Shell Racing, aos 12 anos de idade, enquanto ainda competia no kart nacional, Petecof trilhou um caminho exitoso com a marca nas pistas europeias.

Membro da Ferrari Driver Academy por três temporadas, venceu seis corridas na F4 Alemã e Italiana entre 2018 e 2019 e foi campeão da F-Regional em 2020, com mais quatro vitórias e 14 pódios em 23 provas. A conquista do título sobre Arthur Leclerc conferiu ao paulista à época os pontos necessários para pleitear a superlicença da F1.

Em 2021 Petecof disputou corridas da FIA F2 e retornou ao automobilismo brasileiro neste ano para provas avulsas na Stock Car com a equipe Full Time. Na categoria brasileira, seu melhor resultado com o Toyota Corolla #101 foi o quarto lugar na corrida realizada no Aeroporto do Galeão. Em 2023, Petecof permanece na Full Time e terá a oportunidade de disputar sua primeira temporada completa na Stock Car.

“A felicidade é imensa de estar de volta em casa com a Shell, marca que eu representei por tantos anos Brasil e afora", disse Petecof. "Tivemos muito sucesso, muitas memórias importantes e agora, será na Stock Car. Sempre acompanhei de perto a categoria no meu tempo de Shell".

"Fico contente em estar junto com a Full Time, uma equipe que me acolheu de uma maneira incrível neste ano, dando a oportunidade de estrear na Stock Car. A expectativa é das melhores e é claro que eu vou buscar evolução dentro desse grid tão competitivo fazendo minha primeira temporada completa na categoria. Estou muito feliz e muito ansioso para começar o trabalho".

Petecof entra no time da Shell no lugar de Átila Abreu, que anunciou na quarta-feira a renovação com a Pole Motorsport para 2023.

A temporada 2023 da Stock Car terá 12 fins de semana de ação, com início em Goiânia nos dias 1º e 2 de abril.

