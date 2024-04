Stock Car: Di Mauro lidera primeiro treino livre em Interlagos

Foi dado o pontapé inicial para a etapa de Interlagos da Stock Car Pro Series, a terceira do campeonato de 2024.

Na manhã desta sexta-feira, foi realizado o primeiro treino livre, com Gaetano di Mauro sendo o mais rápido da sessão. O piloto da Cavaleiro Sports cravou 1min40s484. A segunda posição ficou com Dudu Barrichello, que já com o cronômetro zerado marcou um tempo 0s022 mais lento que o líder.

Átila Abreu, Daniel Serra e Zezinho Muggiati completaram o top 5. Atual líder, Gabriel Casagrande foi apenas o 28º colocado.

O segundo treino livre acontece ainda nesta sexta-feira às 15h. No sábado, a classificação terá início às 10h, com a corrida sprint às 15h. No domingo, às 12h30 acontece a corrida principal. Lembrando que quali e as duas corridas terão transmissão AO VIVO da Motorsport.tv.

Resultado

Pos # Piloto Equipe Dif. 1 11 Gaetano Di Mauro Cavaleiro Sports 1:40.484 2 91 Eduardo Barrichello Mobil Ale 0,022 3 51 Atila Abreu Pole Motorsport 0,172 4 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 0,350 5 38 Zezinho Muggiati KTF Racing 0,380 6 120 Vitor Baptista 0,442 7 4 Julio Campos Pole Motorsport 0,453 8 0 Caca Bueno KTF Sports 0,557 9 35 Gabriel Robe Wokin Garra Racing 0,573 10 88 Felipe Fraga Blau Motorsport 0,581 11 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 0,632 12 111 Rubens Barrichello Mobil Ale 0,673 13 8 Rafael Suzuki TMG Racing 0,705 14 95 Lucas Kohl Wokin Garra Racing 0,758 15 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 0,790 16 12 Lucas Foresti A Mattheis Vogel 0,792 17 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 0,793 18 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 0,890 19 81 Arthur Leist Full Time Sports 0,919 20 121 Felipe Baptista Crown Racing 1,133 21 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1,237 22 80 Marcos Gomes KTF Sports 1,302 23 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1,450 24 85 Guilherme Salas KTF Racing 1,694 25 33 Nelson Piquet Jr Cavaleiro Sports 1,711 26 19 Felipe Massa TMG Racing 1,822 27 99 Luan Lopes 1,963 28 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel 2,112 29 101 Gianluca Petecof Full Time Sports 6,616

F1 DELETA volta, MUDA DE IDEIA e Norris é POLE da SPRINT chinesa! Hamilton 2º, Alonso 3º e Max 4º... Veja DEBATE sobre o quali desta 6ª-feira

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 deleta volta, muda de ideia e Norris é pole da sprint chinesa! Hamilton 2º, Alonso 3º e Verstappen 4º

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!