O Motorsport Network, principal conglomerado de mídia especializado em automobilismo do mundo, anuncia nesta sexta-feira (19) a assinatura de um acordo com a Vicar Promoções Desportivas S/A para a transmissão de suas categorias, em portfólio que inclui a Stock Car Pro Series, a F4 Brasileira, a Stock Car Series e Turismo Nacional na Motorsport.tv Brasil.

A Motorsport.tv, principal plataforma de streaming de vídeos do mundo dedicada ao esporte a motor, anunciou recentemente o avanço no mercado brasileiro com a Motorsport.tv Brasil no YouTube, consolidando as operações da maior produtora de conteúdo autoral sobre automobilismo do mercado brasileiro, com acervo de vídeos e programação semanal ao vivo que engloba Fórmula 1, MotoGP e as principais categorias do esporte a motor nacional.

O acordo com a Vicar faz parte do compromisso de expansão e consolidação da marca no ecossistema midiático brasileiro, juntando-se a outras categorias já transmitidas pela Motorsport.tv no YouTube, como Porsche Cup e NASCAR Brasil.

Fábio Trindade, diretor de operações do Motorsport Network no Brasil, diz: “O projeto da Motorsport.tv Brasil foi pensado durante muito tempo, e queremos que ela chegue ao País já deixando sua marca no mercado. Por isso, o acordo com a Vicar é um importante primeiro passo para mostrar a seriedade de nosso trabalho e o comprometimento em criar um ambiente de divulgação do esporte a motor nacional aberto para todos”.

Felipe Motta, diretor editorial do Motorsport.com Brasil, afirma: “O Motorsport.com sempre acompanhou in loco a Stock Car, dando à principal categoria do automobilismo nacional uma cobertura à altura no Brasil e fora dele. Este acordo com a Vicar é fundamental para incrementar a presença das categorias na mídia brasileira, e consolida o papel do Motorsport.com como parceiro das principais categorias brasileiras e mundiais”.

Sobre o Motorsport.com:

O Motorsport.com, de propriedade da GMF Capital, é uma plataforma digital líder global dedicada a cobrir o mundo do automobilismo. Com uma rica mistura de notícias, análises, conteúdo em vídeo e cobertura ao vivo, serve como a fonte principal para milhões de fãs e profissionais que buscam o que há de mais recente na Fórmula 1, NASCAR, MotoGP e muito mais.

Maior plataforma do mundo na cobertura do setor, está presente no Brasil desde 2015, tornando-se referência no País pelas coberturas via site, YouTube e podcasts, sempre figurando entre os mais destacados veículos de automobilismo e motociclismo, tanto nacional quanto globalmente.