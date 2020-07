Diego Nunes comandou as ações no segundo treino livre da etapa de Goiânia da Stock Car, abertura do campeonato de 2020. Em nova casa, o piloto da Blau Motorsport cravou 1min26s178 e colocou dois décimos sobre Daniel Serra, que ficou em segundo lugar.

Voltando à categoria, Guilherme Salas foi o terceiro colocado, à frente de Thiago Camilo, com o primeiro Toyota da tabela. Gaetano di Mauro, piloto Shell da Vogel, completou o top-5.

Rubens Barrichello voltou a não conseguir figurar entre os primeiros e completou a sessão em 16º. Ricardo Zonta, que havia sido o mais veloz pela manhã, acabou na sétima posição.

O treino foi marcado pelo grande equilíbrio, os 21 primeiros colocados tinham diferença menor que um segundo.

O treino que definirá o grid de largada para a primeira corrida de Goiânia acontece neste sábado, às 16h30.

Pos. No. Piloto Equipe Carro Tempo/Dif. 1 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:26.178 2 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.234 3 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.259 4 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.322 5 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 0.343 6 117 Mathias Rossi Full Time Sports Corolla 0.376 7 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 0.428 8 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 0.474 9 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 0.476 10 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 0.556 11 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 0.571 12 46 Vitor Genz KTF Sports Cruze 0.605 13 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 0.607 14 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.675 15 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 0.680 16 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 0.712 17 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 0.725 18 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.873 19 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 0.940 20 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 0.949 21 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 0.960 22 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1.093 23 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1.117 24 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1.289 25 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1.737

