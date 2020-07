A Stock Car está oficialmente de volta. Na manhã deste sábado aconteceu o primeiro treino livre para a abertura do campeonato de 2020 em Goiânia. Quem se deu bem foi o experiente piloto da Shell na RCM, Ricardo Zonta. O ex-piloto da F1 pela fabricante japonesa cravou 1min26s254 e foi 0s283 mais veloz que Allam Khodair, da Blau Motorsport.

O tricampeão Daniel Serra não ficou tão atrás, e foi o terceiro mais rápido. O argentino Matías Rossi, estreante na categoria, colocou o segundo Toyota entre os primeiros, na quarta posição. Julio Campos, da Crown Racing, completou o top-5.

Rubens Barrichello foi o nono colocado, enquanto que Ricardo Maurício, companheiro de Serra foi apenas o 19º. Thiago Camilo, vice-campeão de 2019, foi o 22º.

Neste sábado, às 12h35, horário de Brasília, acontece o 2º treino livre. O classificatório será às 16h30.

Resultados

Pos. Número Piloto Equipe Carro Tempo/Dif. 1 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:26.254 2 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 0.283 3 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.320 4 117 Mathias Rossi Full Time Sports Corolla 0.378 5 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 0.565 6 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 0.635 7 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 0.666 8 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 0.676 9 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 0.689 10 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.710 11 11 Gaetano di Mauro Vogel Motorsports Cruze 0.710 12 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 0.737 13 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 0.738 14 46 Vitor Genz KTF Sports Cruze 0.760 15 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.801 16 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 0.801 17 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 0.825 18 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 0.832 19 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 0.833 20 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 0.880 21 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.903 22 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.992 23 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1.298 24 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1.638 25 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 2.322

