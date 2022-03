Stock Car: Hot Car promove estreia de André Moraes Jr.

Carregar reprodutor de áudio

A segunda etapa da Stock Car Pro Series acontece neste fim de semana, em Goiânia, marcando o reencontro do público goiano com a maior categoria do automobilismo brasileiro após dois anos. Será a primeira vez que o evento será aberto ao público desde o início da pandemia – e as disputas acontecerão no circuito do anel externo (oval) de 2.695 metros.

O autódromo da capital de Goiás será o palco da estreia de André Moraes Jr., piloto natural de Americana, no interior de São Paulo. Aos 22 anos de idade, André vai substituir o gaúcho Tuca Antoniazi (que se ausenta da etapa devido a compromissos profissionais) e o Chevrolet Cruze da Hot Car Competições levará o número 22 nesta etapa. O circuito traz boas lembranças para o estreante, que no ano passado conquistou o título brasileiro de Endurance da classe GT4 nessa pista. Nesta primeira visita ao Centro-Oeste na temporada, a principal categoria do automobilismo brasileiro vai utilizar o anel externo para as disputas.

Correndo ao lado de Felipe Lapenna, André está animado para a estreia e acredita que uma boa conversa e uma boa estratégia podem fazer a diferença nesta etapa da Stock.

“Estou bem animado para a minha estreia na categoria e será a minha primeira prova no oval de Goiânia”, disse André. “Acredito que uma boa estratégia pode trazer ótimos frutos para nós. Em Interlagos eu tive contato com o carro nos treinos e me adaptei bem, espero que não seja diferente em Goiânia”.

“É um traçado para andar ‘de cano cheio’, com poucas freadas, tem vácuo... a gente treina no simulador, mas quando chega na hora acaba sendo um tanto diferente”, completou.

Para a chefe de equipe Babi Rodrigues, uma prova no anel externo pode fazer a diferença para que a equipe alcance os objetivos: “Goiânia é uma das minhas pistas favoritas do campeonato. O autódromo tem qualidade e estrutura excepcionais... e sendo o anel externo, que é muito mais rápido e divertido, a gente tem tudo para fazer um ótimo fim de semana. Nossos carros estão com uma qualidade técnica muito grande e o Felipe Lapenna gosta desse tipo de desafio”, disse Babi.

Felipe Lapenna, piloto do Chevrolet Cruze #110, está animado para acelerar no oval de Goiânia: “A expectativa neste ano está muito alta, o carro é muito competitivo e o oval de Goiânia é uma pista que eu chamaria de ‘loteria’, já que você depende do vácuo para conseguir uma boa volta. É só conseguir encaixar um vácuo para conseguir largar no top 10 e buscar, quem sabe, um pódio ou até uma vitória”, disse Lapenna.

