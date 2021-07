Dudu Barrichello fez seu primeiro treino de classificação na Stock Car e, por muito pouco, não avançou para o Q2 neste sábado em Cascavel.

O piloto Toyota Gazoo Racing teve um dia cheio de atividades e mostrou que está se adaptando rapidamente ao carro. Pela manhã, Barrichello realizou dois treinos livres e à tarde o classificatório.

O piloto do Corolla #191 surpreendeu no quali, deixou para trás grandes nomes da categoria. Entre eles estavam três dos quatro ex-F1 no grid e um vencedor da Indy500: Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Ricardo Zonta e Tony Kanaan.

Menos de 0.1s separou o piloto da Full Time Sports do Q2, ilustrando a adaptação do competidor regular da Fórmula Regional Europe by Alpine (FRECA) à Stock Car. Esta é a primeira experiência do piloto de 19 anos de idade com carros de turismo – e o batismo acontece justamente na pista apontada pelo grid como a mais desafiadora do calendário.

Neste domingo, largando da 21ª posição, Dudu Barrichello enfrentará o maior desafio do fim de semana, disputar as duas provas da Stock Car contra os outros 31 pilotos que compõe o grid.

“Foi um momento muito especial para mim”, disse Dudu. “Estava muito nervoso com a situação toda. Consegui um bom tempo, andando na frente de gente que está acostumada com o carro e com o traçado. Consegui melhorar em dois décimos o meu tempo e por menos de um décimo eu não avancei entre os 15 melhores do dia. A cada volta me sinto mais confortável no carro e isso é muito importante na adaptação, seguimos no progresso para a corrida.”

Veja como foi o treino

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora? .