Thiago Camilo conquistou a pole position para a corrida 1 da etapa de Cascavel da Stock Car Pro Series. O piloto da Ipiranga Racing cravou 1min03s741 durante o Q3, desbancando o seu próprio companheiro de equipe, Cesar Ramos por apenas 0s043, confirgurando assim a dobradinha da Toyota Gazoo Racing.

Julio Campos e Daniel Serra dividirão a segunda fila, Felipe Lapenna e Ricardo Maurício formarão a terceira linha. O atual campeão da Stock havia liderado os dois primeiros treinos do sábado, mas não conseguiu manter o bom ritmo a partir do Q2.

Dudu Barrichello, que substitui Matías Rossi, sairá em 21º, vendo o seu pai, Rubens, em nono. O jovem piloto sairá à frente de astros consolidados como Felipe Massa (23º), Ricardo Zonta (25º), Nelsinho Piquet (27º) e Tony Kanaan (30º).

O Treino

Ricardo Maurício, que liderou ambos os treinos livres deste sábado, começou com tudo e foi o mais rápido de seu grupo no Q1. O atual campeão da Stock Car fez 1min03s782. No segundo grupo, ninguém conseguiu bater o tempo do piloto da Eurofarma. O Q1 também registrou 28 pilotos separados por apenas 0s754.

Entre aqueles que ficaram pelo caminho, Dudu Barrichello em 21º, Felipe Massa em 23º, Ricardo Zonta em 25º, Nelsinho Piquet em 27º e Tony Kanaan em 30º.

No Q2, a história foi diferente. A dupla da Ipiranga Racing, Cesar Ramos e Thiago Camilo foi a mais veloz, com Ricardinho em terceiro. Com eles, subiram para o Q3 Julio Campos, Daniel Serra e Felipe Lapenna, a maior surpresa do treino.

Rubens Barrichello ficou em nono no grid e Cacá Bueno em 12º.

Na decisão, Serra saiu na frente, mas a dupla que representa a Toyota Gazoo Racing respondeu, com Camilo cravando 1min03s741 e Ramos a 0s043 dele. Nas tentativas derradeiras, nada mudou e Camilo conquistou a pole, a 26ª da carreira, liderando o 1-2 da Ipiranga Racing.

A etapa de Cascavel da Stock Car acontece neste domingo, às 12h10, horário de Brasília, com a transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Grid de largada

Pos. Núm. Piloto Equipe Carro 1 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 2 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 3 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 4 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 5 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 6 90 Ricardo Maurício Eurofarma-RC Cruze 7 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 8 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 9 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 10 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 11 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 12 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 13 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 14 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 15 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 16 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 17 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 18 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 19 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 20 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 21 191 Dudu Barrichello Full Time Sports Corolla 22 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 23 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 24 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 25 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 26 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 27 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 28 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 29 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 30 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 31 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 32 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze

Veja como foi

