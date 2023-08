A 7ª etapa da temporada 2023 da Stock Car Pro Series acontece nos dias 27 e 28 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), e promete muita emoção.

Os fãs do esporte, além de poderem assistir a performance dos pilotos ao vivo, também terão a oportunidade de vivenciar toda a emoção das corridas diretamente dos bastidores da principal categoria do automobilismo na América Latina.

Isso porque a Vicar — promotora e organizadora da Stock Car — e a Play For a Cause, parceiros desde 2021, abriram vendas de cinco experiências exclusivas, com a proposta de conectar diretamente os fãs de corridas com os seus ídolos.

Além disso, a ação tem iniciativa social, com o valor angariado sendo destinado para o Instituto Ingo Hoffmann, organização não-governamental dedicada a apoiar crianças com câncer e suas famílias há mais de 15 anos, sediada em Campinas (interior de São Paulo) e presidida pelo icônico doze vezes campeão da Stock Car, que dá nome à instituição.

No site oficial da Play For a Cause (www.play.foracause.com.br), os fãs de velocidade podem encontrar diferentes opções, que proporcionarão momentos únicos.

Os preços variam entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil e, entre as oportunidades disponíveis, destaca-se um almoço exclusivo no motorhome da Eurofarma RC, com a presença dos tricampeões da Stock Car Daniel Serra e Ricardo Maurício, na véspera da corrida.

Os fãs que optarem por essa experiência ainda poderão acompanhar a etapa diretamente dos boxes da Eurofarma RC nos treinos e no dia das corridas, domingo.

A segunda possibilidade para os fãs de velocidade é experimentar toda a adrenalina de andar em um carros de volta rápida das equipes A.Mattheis Vogel ou Eurofarma RC a mais de 250 km/h. Já na terceira experiência, os entusiastas poderão assistir aos treinos e corridas de forma privilegiada, nos boxes da KTF ou Ipiranga, e vivenciar os bastidores das equipes.

A quarta experiência permitirá a um fã dar a bandeirada final em uma das corridas do BRB Fórmula 4 Brasil, enquanto a experiência de número cinco colocará um fã no pódio, para fazer a entrega do troféu aos vencedores da corrida da mais nova categoria-escola do Brasil.

Essa ocasião, inclusive, será transmitida ao vivo para todo o Brasil e oferecerá uma réplica do troféu de vencedor da Stock Car em Goiânia como lembrança. A última experiência vai proporcionar um tour pelo grid de largada, o que proporcionará vivenciar toda a expectativa antes das corridas da esperada etapa de Goiânia da Pro Series.

Parceria de Sucesso

A Vicar e a Play For a Cause se juntaram em 2021, a fim de apoiar causas sociais no Brasil. Até o momento, os parceiros já destinaram mais de R$ 100 mil ao Instituto Ingo Hoffmann, que recebeu uma homenagem e um cheque simbólico na etapa do Velocitta, em Mogi Guaçu (interior de São Paulo), no último dia 6 de agosto.

Serviço:

Ação: Venda de experiências Stock Car - Etapa Goiânia

Valores:

Experiência 1: Almoço no Motorhome Eurofarma RC + assistir as corridas dos Boxes (R$ 3.000)

Experiência 2: Volta rápida com A.Mattheis Vogel ou Eurofarma RC (R$ 2.500)

Experiência 3: Assistir as corridas dos boxes da KTF ou Ipiranga + Tour no Grid (R$ 2.000)

Experiência 4: Dar a bandeirada final em corrida do BRB Fórmula 4 Brasil (R$ 2.200)

Experiência 5: Entregar o troféu no pódio da F4 + réplica do troféu Stock Car Pro Series (R$ 2.200)

Datas das experiências: 27 e 28 de agosto

Site oficial: https://play.foracause.com.br/en/stock-car/

