A Stock Series (antiga Light) está prestes a iniciar a temporada de descoberta das novas estrelas da Stock Car Pro Series – categoria para a qual revelou sete em cada dez campeões, com o impressionante índice de 72%.

Nesse cenário, há uma grande novidade. Nesta segunda-feira (10), a Vicar, promotora das duas categorias, anunciou que vai concentrar na Stock Series a presença dos principais jovens talentos brasileiros: a partir de 2022, a categoria de acesso passa a ser estágio obrigatório para quem vem de outros campeonatos e quer ingressar na Stock Car. A medida inclui todos os campeonatos realizados no Brasil.

“Esta é uma medida coerente com a remodelação da Stock Series, que até o ano passado se chamava Stock Light”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “A Stock Series é definitivamente onde os aspirantes à Stock Pro são testados e aprovados. Por isso, estamos implantando evoluções em todos os aspectos da competição. Para 2022, por exemplo, teremos um carro mais agressivo, agora com a carenagem do Chevrolet Cruze usado na Stock Pro. O carro será também apenas 1,5 segundo mais lento que o Stock da categoria principal, ou seja, andará muito perto. Vai ser interessante comparar o tempo de volta de cada modelo já na estreia, em Interlagos, dia 13 de fevereiro”, continua o executivo.

Para se ter uma ideia da proximidade promovida pelas alterações técnicas, os carros da Fórmula 2 – que serve de categoria escola para a Fórmula 1 – são geralmente de dez a 15 segundos mais lentos que a competição principal. E mesmo assim são considerados o estágio ideal para se chegar à Fórmula 1.

“As equipes têm consciência de que construímos o laboratório ideal para quem quer não apenas chegar à Stock Car, mas também chegar pronto para brigar por pódios e vitórias”, observa Julianelli. “Um consenso entre todos é que o índice de 72% vai ser aumentado a partir de agora. Não apenas pela obrigatoriedade que está sendo colocada para quem chega de categorias de base, mas principalmente por que o carro e o ambiente estão muito mais afinados em 2022. Daqui sairão grandes campeões”, resume o CEO da Vicar.

Assim como na categoria principal, a Stock Series vive um momento de definição dos competidores para a nova temporada. “Quem tem como objetivo chegar à Stock Pro, ou mesmo se preparar em alto nível para outro campeonato, deve consultar as equipes desde já”, diz Julianelli. “Ainda há vagas em times bem interessantes em aberto, então a hora é agora”, completou o CEO da Vicar.

