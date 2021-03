Stock Car mantém data de abertura de campeonato e trabalha com plano B para local

Após o aumento de casos de Covid-19 no Brasil e o aumento das restrições impostas pelos governos locais, o calendário do esporte a motor no país começa a reviver as incertezas como vistas em 2020, no início da pandemia.

Após a Copa Shell HB20 e GT Sprint Race mudaram a data da abertura de seus respectivos campeonatos, adiando a etapa do Velocitta de 13 e 14 de março para novembro, deixando que o início da temporada fique por conta de Curitiba em 10 e 11 de abril, os olhos se voltam agora para a maior categoria do automobilismo nacional: a Stock Car.

O início está programado para o dia 28 de março, no Velopark, em Nova Santa Rita, próximo a Porto Alegre. Apesar da região viver uma das piores fases da Covid-19, a Vicar – organizadora da Stock – ainda tenta manter a programação na mesma data e local como já divulgado desde janeiro.

Procurada pelo Motorsport.com, a Vicar confirmou que a data será mantida e que um plano B não é descartado, no caso do Velopark não puder receber a prova. A organizadora não revelou quais os locais podem substituir o autódromo gaúcho.

Assim como a abertura do campeonato, a categoria diz que trabalha com planos B para todas as etapas, já que os efeitos da pandemia ainda persistem.

Confira o calendário da Stock Car de 2021 até o momento

28/03 – Velopark (RS)

25/04 – Londrina (PR)

16/05 – Interlagos (SP)

20/06 – Goiânia (GO)

11/07 – Cascavel (PR)

15/08 – Curitiba (PR)

19/09 – Santa Cruz do Sul (RS)

24/10 – Velocittà (SP)

21/11 – Goiânia (GO)

12/12 – A definir

