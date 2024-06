Neste fim de semana (de 28 a 30 de junho) a Texaco Racing e seu piloto Felipe Baptista desembarcam juntos com a Stock Car no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, para os desafios da quinta etapa da temporada 2024. Vale lembrar que antes da rodada 5, será realizada já nesta sexta-feira (dia 28) o complemento da segunda etapa, com a disputa da Corrida Principal, adiada em março por segurança devido às fortes chuvas no circuito.

Os três dias de disputas prometem muitas emoções e bastante estratégia por parte de pilotos e equipes. Isso porque, 217 pontos estarão em jogo, o que certamente vai nortear a segunda metade do campeonato, afinal a etapa encerra o primeiro semestre de disputas. O piloto Texaco Felipe Baptista do carro #121 ocupa o quarto lugar na tabela com 238 pontos e está motivado para a rodada ‘tripla’ que mais vai distribuir pontos no ano.

A rodada já começa com muita adrenalina por conta de uma corrida longa com 50 minutos de duração e pit stop para troca obrigatória de dois pneus. A corrida de sexta-feira tem a largada prevista para 14h40 e o grid para a disputa já está definido, Felipe Baptista vai largar na primeira fila, saindo da segunda posição. Ele anima-se com essa condição, ainda mais porque é uma pista onde ele já conquistou pódio: um terceiro lugar durante a 10ª etapa de 2023.

“É uma pista que eu gosto muito. E melhor ainda é chegar na etapa sabendo que vou largar na primeira fila. Na nossa passagem pelo Velocitta em março, o carro estava muito bom e tínhamos um desempenho ótimo naquele fim de semana. Tivemos um ritmo muito bom na Corrida Sprint. E agora partindo da primeira fila, vamos trabalhar para que nesta corrida de sexta-feira possamos buscar a vitória para levar o máximo de pontos no campeonato”, avalia Felipe.

E depois de acelerar na disputa do complemento da segunda etapa, o jovem piloto da Texaco Racing vai voltar ao traçado desafiador do Velocitta para os desafios da quinta etapa. Com a realização dos treinos livres, classificação e duas corridas, sendo a Sprint no sábado (de 30 minutos) e a Principal no domingo (de 50 minutos). A meta tanto do time Texaco, como de Felipe Baptista é alcançar o topo da tabela.

“A expectativa para as corridas no Velocitta é bem positiva. Como já estivemos nesta pista no começo do ano, sabemos como o carro se comporta bem neste traçado. Então, vamos trabalhar para imprimir o mesmo ritmo daquela etapa. Para as corridas do fim de semana, queremos buscar a pole e ainda brigar pelo topo do pódio. Sabemos que o carro é bom e temos condição para isso. Vamos com tudo e dar nosso melhor para alcançar o máximo de pontos e o melhor resultado possível”, enfatiza o jovem de apenas 21 anos.

Felipe Baptista vive ótima fase na Stock Car e vem se destacando na temporada 2024, seu terceiro ano na competição. Ele soma uma pole, uma vitória e um pódio de terceiro lugar no ano. E sempre tem se mantido no Top-5 do campeonato.

Grid de largada Corrida Principal (Top-10 referente à segunda etapa)

1º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min31s288

2º - Felipe Baptista (Texaco Racing/Toyota Corolla), 1min31s369

3º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min31s566

4º - Rubens Barrichello (Full Time/Toyota Corolla), 1min31s586

5º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min31s607

6º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min31s640

7º - Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min31s809

8º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min31s820

9º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 1min31s294

10º - Dudu Barrichello (Full Time/Toyota Corolla), 1min31s300

