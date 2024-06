Primeiro vencedor da temporada 2024 da Stock Car e atual líder do campeonato, Rafael Suzuki desembarca nesta semana no Velocitta para a mais intensa etapa da categoria no ano. Serão três corridas e 217 pontos em jogo, com provas na sexta-feira, sábado e domingo. Além das duas baterias da quinta etapa do ano (no sábado e no domingo), a programação determina na sexta-feira a realização da corrida principal da etapa 2, adiada de março pela forte chuva em Mogi Guaçu.

Como a segunda etapa foi “congelada” até a realização da prova de 50 minutos, os pontos conferidos no sábado ainda não foram oficialmente somados à classificação do campeonato. De todo modo, com ou sem a pontuação daquela prova, o competidor do Chevrolet Cruze #8 é quem mais pontos somou até o momento. Considerando a prova de sábado no Velocitta, ele tem 323 pontos, com 18 de vantagem sobre o segundo colocado. Sem contar esta corrida, que finalizou em quinto lugar, Suzuki tem 285 tentos, com vantagem de 30 sobre o perseguidor mais próximo.

E o piloto da TMG Racing tem todos os ingredientes para seguir no alto da tabela já na sexta-feira, quando larga na quinta posição do grid em busca de mais um pódio. Se terminar entre os três primeiros, Suzuki terá garantido ao menos um pódio em cada pista da temporada. Ele arrancou o ano com vitória na corrida de Sprint em Goiânia no mês de março e depois foi segundo colocado na corrida principal em Interlagos, em abril, e terceiro na corrida principal de Cascavel, em maio.

O mês de junho tem sido o mais intenso de sua temporada até o momento. Nas últimas duas semanas, o líder do campeonato da Stock Car correu por três categorias diferentes, com carros completamente diferentes. E saiu com troféus em todas elas.

"A mentalidade não é bem ‘defender a liderança’. Isso precisa ser a consequência do trabalho”, disse Suzuki. “É um fim de semana intenso, com a preparação um pouco diferente uma vez que a gente corre antes de fazer a classificação.”

“Tivemos um bom tempo para estudar e trabalhar e o objetivo é extrair o máximo de pontos das três provas, dando sequência a uma temporada limpa. Largamos em quinto na corrida de sexta, com boa oportunidade de somar pontos. Depois a partir de sábado, se tudo correr bem, terá o lastro que faz parte do regulamento e é um elemento a mais. A equipe toda se dedicou muito da última corrida para agora e esperamos correr bons frutos nesta inédita etapa "tripla" da Stock Car.

A atípica programação da etapa do Velocitta será aberta nesta sexta-feira, com o shakedown, um treino livre e a corrida principal da segunda etapa. No sábado, as atividades serão abertas pelo segundo treino livre, com a classificação na sequência. À tarde, será disputada a primeira corrida, que terá o grid determinado pela inversão das 12 primeiras posições do qualifying. E no domingo, a corrida principal encerra o cronograma da etapa com o grid definido pela classificação do sábado. A Stock Car tem transmissão AO VIVO da Motorsport.tv Brasil.

DRUGO PODE IR À SAUBER após Lawson na RB! SAINZ e MAX DEFINEM FUTUROS, Alpine-Ferrari(?) e + pré-GP

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!