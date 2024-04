Felipe Baptista recebeu outra notícia positiva nesta quarta-feira (24). Terceiro colocado no GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car, no último domingo (21), o paulista de 21 anos foi considerado inocente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Automobilismo na manobra em disputa com Rubens Barrichello na prova sprint da segunda etapa da temporada, disputada no Velocitta, em 23 de março.

Na ocasião, Felipe havia sido punido em 20s e caiu do sétimo para o 20º lugar. A punição foi revertida pelo Tribunal, que aceitou as alegações da defesa do piloto. Segundo o acórdão emitido pelo STJD, Felipe deixou espaço suficiente para Rubens Barrichello percorrer a curva na qual ocorreu o incidente.

Desta forma, Felipe Baptista retoma a sétima colocação e, ao invés de somar 11 pontos pela 20ª posição na corrida sprint do Velocitta, passa a acumular 34.

Os pontos, no entanto, não podem ser aplicados neste momento à classificação pelo fato de a etapa disputada em Mogi Guaçu ter sido suspensa em razão da chuva intensa.

Tomada por questões de segurança, a medida impediu a realização no dia seguinte da corrida principal da etapa, que foi reagendada para 28 de junho, sexta-feira que antecede a quinta etapa, também no Velocitta. Com a realização daquela prova, a segunda etapa da temporada, interrompida pela chuva, será considerada completa – e os pontos poderão ser aplicados.

Considerando o resultado da corrida sprint da segunda etapa, Felipe passaria à liderança do campeonato, com 227 pontos (193 já computados e mais 34 pelo sétimo lugar na sprint do Velocitta). Mas com o resultado daquela etapa ainda suspenso, neste momento ele ocupa oficialmente a vice-liderança, com 193 pontos, cinco a menos que o ponteiro do campeonato, Julio Campos (Pole Motorsport).

A Stock Car Pro Series volta a acelerar entre 17 e 19 de maio com a disputa da quarta etapa do campeonato, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.

Stock Car Pro Series, etapa 2, Velocitta

Corrida Sprint, resultado oficial:

1º - Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 20 voltas em 31min33s636

2º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 1s119

3º - Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 5s041

4º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 12s343

5º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 12s747

6º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 13s812

7º - Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), a 14s371

8º - Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 14s905

9º - Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 17s497

10º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 18s363

11º - Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 20s451

12º - Julio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 21s230

13º - Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 21s845

14º - Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 25s566

15º - Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 27s185

16º - Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 27s687

17º - Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 29s701

18º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 30s587

19º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 31s455

20º - Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 33s538

21º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 34s433

22º - Gabriel Robe (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 46s486

23º - Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 55s483

24º - Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 4 voltas



Não completaram/número de voltas

Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 7 voltas

Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 10 voltas

Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 16 voltas

Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 19 voltas

