A Stock Car Pro Series chega aos 45 anos de “vida” nesta segunda-feira (22/04) colecionando algumas das principais histórias do automobilismo brasileiro, dentro e fora das pistas. No box de cada equipe, muitos profissionais vivenciaram momentos marcantes dessa trajetória. Dois deles são os paranaenses Rosinei “Meinha” Campos, 67 anos, e Lourival Pereira dos Santos, 64, mais conhecido como “Losa” nos boxes da Stock Car.

Com históricos consagrados nas pistas, a dupla atualmente milita em times diferentes. Os dois profissionais são também os únicos a atuar na Stock Car desde a estreia da categoria, em 22 de abril de 1979, na pista de Tarumã (RS). Meinha é o chefe e principal engenheiro da Eurofarma RC, time baseado em Curitiba e detentor de diversos títulos que em 2024 conta com os serviços dos tricampeões Ricardo Maurício e Daniel Serra. Losa, de seu lado, trabalha na TMG Racing, equipe de Americana e também listada entre as principais do grid, que atualmente tem Felipe Massa e Rafael Suzuki ao volante de seus Stock Cars.

Senna e Piquet - Assim como a maioria absoluta dos pilotos, Losa começou sua carreira no kart, mas longe dos volantes. Na época, chegou a trabalhar com dois tricampeões de F-1 em início de carreira: Ayrton Senna no kart e, depois, Nelson Piquet, na Fórmula Super Vê. A certa altura da vida profissional, o mecânico decidiu procurar oportunidades e desafios em um projeto maior. O ano era 1979. E a grande novidade era a Stock Car.

Um dos pontos que Losa mais gosta de destacar é a constante evolução e o crescimento acentuado da categoria. “No meu trabalho na TMG, que é deixar os carros prontos para a corrida, a tecnologia chegou para ficar. Nós saímos do pneu radial para o slick. A alavanca de câmbio de antigamente foi substituída pela borboleta no volante. E os motores estão cada vez melhores, também. E muito mais coisa mudou, se aperfeiçoou”, destaca.

Já Meinha ingressou na Stock Car de forma diferente – e igualmente desafiadora. Ele era o único mecânico e responsável pela preparação do carro do então jovem Raul Boesel, que mais tarde competiria na F-1 e se tornaria o primeiro brasileiro campeão mundial de Endurance, em 1987.

Arrasando na estreia — O também jovem Meinha chegou já mostrando a qualidade de seu trabalho, com Boesel cravando três vitórias, quatro poles e 12 pódios no ano de estreia. Na época, a categoria começava sua trajetória competindo com o modelo Chevrolet Opala – mas com uma concepção de campeonato diferente da atual. “A gente recebia o carro de rua, como você encontra na loja, tirava os bancos e tudo o que podia para deixar mais leve – inclusive, raspava a tinta. Hoje, a gente recebe um carro já fabricado especialmente para as corridas”, recorda Meinha.

Tanto Rosinei Campos quanto Lourival dos Santos já contam com herdeiros na Stock Car. Losa tem dois filhos que trabalham na categoria: Renan dos Santos, 40 anos, também da TMG Racing, e Rafael dos Santos, 34, que está na Crown Racing (dos pilotos Felipe Baptista e Enzo Elias). Ambos exercem a mesma função do pai. Já Meinha é pai do engenheiro Marcel Campos, que lidera a equipe RCM (Ricardo Zonta e Bruno Baptista), e é tio do engenheiro Luiz Henrique Campos, 41, que atua tanto na Eurofarma RC quanto na RCM.

Os dois percebem o crescente interesse que a categoria desperta nos mais jovens. “Tem muita molecada nova que está chegando, tanto dentro da pista, quanto fora. A gente vê a categoria se renovando. São novos pilotos e novos rostos trabalhando nos bastidores também, e muitos novos fãs. Para nós, mais antigos, isso é ótimo. É sinal de que a Stock Car ainda tem muitos anos pela frente”, diz Losa, que tem como projeto pessoal chegar aos 50 anos de Stock Car, feito que ele e Meinha vão merecidamente alcançar no dia 22 de abril de 2029.