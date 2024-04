Stock Car: Suzuki assume terceira posição no campeonato

"Nada como um dia após o outro." Foi assim que Rafael Suzuki para definiu o domingo de Stock Car Pro Series em Interlagos, que terminou com o Chevrolet Cruze #8 preparado pela TMG Racing na segunda posição da corrida principal da etapa que marcou o aniversário de 45 anos da principal categoria do automobilismo nacional.

Foi o segundo pódio na temporada. ele venceu a primeira prova do ano em Goiânia e garantiu o terceiro top 5 conquistado por Suzuki, resultados que colocam o piloto paulista na terceira posição do campeonato com 178 pontos conquistados, 20 atrás do líder.

Partindo da oitava posição na prova de 50 minutos +1 volta que encerrou o terceiro encontro da Pro Series em 2024, Suzuki tinha a árdua missão de disputar o pódio no traçado mais conhecido pelos pilotos da categoria e onde as diferenças estão nos detalhes.

Suzuki avançou para o sexto lugar ainda antes da abertura da janela de paradas obrigatórias e trouxe a máquina para o serviço de box na mesma posição. Após a parada, o #8 retornou para a pista na 10ª posição e com o pelotão reorganizado com o encerramento da janela, figurava em quarto.

Assumiu o terceiro posto e começou a atacar Felipe Baptista pelo segundo lugar. Ele se manteve na caça contra o #121 por 10 voltas, quando no 28 giro, usou do Fan Push na subida do Laranjinha para completar uma difícil manobra por fora e assumir o segundo lugar. Já longe do raio de ação do líder, Suzuki manteve o segundo lugar até ver a bandeira quadriculada na pista paulistana.

"A sensação é de dever cumprido. Tentei resetar de ontem, coloquei muita coisa para fora, comi bem e dormi bem pensando que hoje seria um dia melhor e voltei mais forte. É um esporte maluco, um dia a gente se sente mal pelo que fizemos e no outro muito bem. Coloquei o pé no chão e continuei trabalhando. Agora é agradecer a todos que trabalharam muito para eu poder fazer uma corrida boa como essa."

Suzuki volta a ação na Stock Car em Cascavel pela quarta etapa da temporada entre os dias 16 e 19 de maio.

