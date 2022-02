Carregar reprodutor de áudio

A abertura da temporada 2021 da Stock Car será no próximo domingo, 13 de fevereiro marcará o retorno de uma das provas mais aguardadas do calendário, a Corrida de Duplas. A última edição aconteceu em 2018 e em 2020 foi cancelada por causa da pandemia.

A KTF divulgou o retorno de Vitor Baptista para as pistas e desta vez, convidado pelo irmão caçula, Felipe Baptista, de 18 anos, campeão da Stock Light no ano passado e que a partir dessa temporada, assume o carro #121 na principal categoria do automobilismo nacional.

A dupla já é chamada nos bastidores de “irmãos Baptista” e mesmo estreando na categoria principal, Felipe promete dar muito trabalho aos veteranos.

Vitor Baptista, de 23, é mais experiente, com destaque nas competições de turismo. Em 2013 ele foi Campeão de Fórmula 3 Light Brasil, correndo pela equipe Cesário Fórmula e em 2018 venceu a Porsche Cup. Foi Vitor quem iniciou o irmão caçula no automobilismo.

“Estar ao lado de quem me fez começar no esporte, de quem me ajudou desde criança e me faz aprender a cada dia, é incrível. Com certeza é uma pessoa muito importante na minha vida e dividir o carro com ele será fantástico”, afirmou Felipe.

Para Vitor, correr com o irmão caçula é uma mistura de privilégio e satisfação pessoal: “Eu vi meu irmão crescer e se desenvolver dentro do esporte, passei por tudo o que ele passou e pude dar todo o suporte e dicas para que ele aproveitasse e se tornasse quem é hoje”.

E a pista de Interlagos guarda boas histórias dos irmãos Baptista, onde já foram rivais: “Foi uma experiência divertida, mas juntos é ainda melhor, certamente será uma experiência que nunca esqueceremos”.

“Estou bem animado e feliz em estar correndo em uma Equipe como a KTF e vamos para cima dos adversários”, ressaltou Vitor.

