A Cavaleiro Sports realizou dois anúncios nesta segunda-feira (07). O primeiro, a renovação com seus dois pilotos – Marcos Gomes e Denis Navarro – para a temporada 2022 da Stock Car, que inicia no próximo domingo, 13 de fevereiro.

A segunda, os convidados do time para a primeira etapa, que será a Corrida de Duplas. Na verdade, um deles não é um convidado, já que é o chefe da equipe. Gomes, que é o mais bem-sucedido na Corrida de Duplas, com três pódios em quatro edições, terá Beto Cavaleiro, de 50 anos, que volta ao grid da maior categoria do Brasil.

“Estou muito feliz em retornar ao grid”, disse Beto. “Segui disputando outras categorias, mas poder correr pela minha equipe e, ainda, ao lado do Marquinhos será muito legal. Como chefe de equipe, essa também será uma grande conquista para mim”, destacou.

“O Beto se tornou muito mais que um chefe de equipe para mim, se tornou um grande amigo e poder estar nessa prova com ele é muito gratificante”, revelou Gomes. “Ele é uma das pessoas, que mais aposta no automobilismo e tem uma dedicação enorme na equipe. Tenho certeza de que será um final de semana muito especial.”

Denis Navarro forma uma parceira longeva com a Cavaleiro Sports, disputando sua quinta temporada pelo time paulista: "Confio muito no trabalho e acredito que vamos colher bons frutos com esta parceira. Vou para esta temporada muito feliz e espero poder ajudar o time a conquistar grandes resultados. Nos últimos dois anos, conquistamos pódios e ótimas colocações e isso me deixa ainda mais confiante", disse o piloto. Navarro terá como convidado Franco Girolami, que já dividiu o Chevrolet #05, na última edição da prova, em 2018. O argentino é o atual vice-campeão da TCR Europa, o piloto foi campeão da TC2000 (2012) e da Top Race V6 (2018).

