Sérgio Jimenez e o chefe de equipe Carlos Chiarelli seguem a parceria da temporada 2021 da Stock Car e anunciam a união de forças com Beto Monteiro, que tem sua primeira etapa pela Scuderia CJ no próximo domingo (13/02) com a Corrida de Duplas, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O lançamento dos dois carros da equipe aconteceu nesta segunda-feira (07), no Kartódromo de Paulínia, onde a dupla da equipe apresentou o layout dos seus carros. Na ocasião, tanto Chiarelli quanto Jimenez exaltaram a importância do entrosamento da equipe.

"Tivemos uma grande evolução na temporada de estreia, principalmente nas duas últimas etapas de 2021. O entrosamento com o Carlão e com os demais membros da equipe evoluiu bastante e isso será muito importante para alcançarmos melhores resultados. O segredo do sucesso dentro do automobilismo é uma perfeita afinação entre o carro, a equipe e o piloto. Estamos buscando isso e, para este ano, as coisas só tendem a melhorar”, analisou Jimenez.

Para Chiarelli, um dos mais experientes engenheiros e chefe de equipe do automobilismo brasileiro, a evolução da parceria e das qualidades do Jimenez são nítidas. E ele não esconde a alegria de poder contar com Beto Monteiro nesta temporada.

"É muito bom poder ter os dois conosco, trabalhando do nosso lado. Acho que melhoramos entre uma temporada e outra e 2022 só tende a ser melhor. Digo isso principalmente porque nosso trabalho está baseado em confiança, já que temos uma relação de muitos anos", disse.

"Sabemos da qualidade dos dois e aonde podem chegar. E eles também sabem do que todo o time é capaz. Na Stock Car, não há muito tempo para testes e treinos. Então, quanto maior for o entrosamento e confiança entre equipe e pilotos, melhores serão os resultados”, completou Chiarelli.

Beto Monteiro fará sua estreia na Scuderia CJ, mas garante que está 'em casa'. “Eu e o Carlão somos amigos há muito tempo. Sempre estive próximo dos projetos do time e isso me deixa muito confortável! Acredito que poderemos fazer um grande trabalho nessa temporada. Esse é o segundo ano da equipe e juntos vamos buscar essa evolução”, destacou o piloto pernambucano tetracampeão da Copa Truck.

Os carros entram pela primeira vez na pista na sexta para um shakedown e dois treinos livres de 30 min. No sábado, acontecem mais duas sessões livres e o quali. A abertura de box no domingo está marcada para 13h15, com a largada 1 estipulada para 40 min mais tarde. Serão duas baterias.

CONVIDADOS NA CORRIDA DE DUPLAS

No evento, foram escalados dois jovens talentos do automobilismo brasileiro. Jimenez terá como convidado o piloto da Stock Series Zezinho Muggiati e Beto Monteiro correrá com o campeão da F2000 norte-americana Kiko Porto.

Zezinho disse: “Faz tempo que venho sonhando com essa oportunidade. Quero conhecer o carro e disputar com grandes nomes do automobilismo, vai ser uma experiência única e muito importante para o meu crescimento como piloto. É um prazer poder dividir o carro com o Jimenez, desde criança assistia ele andando de kart e hoje tenho essa super oportunidade de andar no mesmo carro que esse grande piloto. Vamos com tudo e já agradeço a Scuderia CJ e ao Sérgio”.

Kiko Porto afirmou: “Estou muito feliz em anunciar que vou correr a Corrida de Duplas da Stock Car, ao lado do Beto Monteiro, que esteve ao meu lado por muitos anos no automobilismo americano e agora me dá esta oportunidade. Agradeço também a Scuderia CJ pela oportunidade e ao Banco Daycoval, que está sempre comigo. Vamos para cima, pois esse final de semana promete”.

Stock Car 1 – Corrida de Duplas – Interlagos

Sexta-feira, 11 de fevereiro

10:00 – 10:20 – Shakedown

12:00 – 13:10 – Treino livre 1

15:25 – 16:35 – Treino livre 2

Sábado, 12 de fevereiro

08:00 – 09:10 – Treino livre 3

10:50 – 12:00 – Treino livre 4

13:45 – 14:30 - Classificação

Domingo, 13 de fevereiro

13:15 – 13:35 – Box aberto

13:52 – Volta de apresentação

13:55 – Prova 1 – 30 minutos +1 volta

14:50 – Prova 2 – 30 minutos +1 volta

