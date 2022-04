Carregar reprodutor de áudio

Uma prova especial merece um carro especial. Felipe Massa vai disputar o inédito GP do Galeão da Stock Car com uma pintura nova, exclusiva para a etapa. Para marcar o lançamento da nova geração da gasolina Petrobras Podium, o Cruze #19 terá a cor predominantemente azul.

A logomarca do combustível premium, desenvolvido com a tecnologia mais avançada do mercado e exclusiva dos Postos Petrobras, estará no capô e, também, na lateral do carro da equipe Lubrax | Podium Stock Car Team, patrocinada pela Vibra.

Pintura de Massa para GP do Galeão Photo by: Rafael Scherer Gonçalves

Além de estar na equipe, a Petrobras Podium é o combustível oficial da Stock desde 2015. "A Podium é, sem dúvida, a gasolina que eu uso nos meus carros, tanto o da Stock quanto o de rua. Ela foi desenvolvida para a Fórmula 1 e permite que os motores alcancem a potência máxima", disse Massa.

"E tem mais: por ter menos enxofre ainda reduz as emissões de gases dos carros. É muita tecnologia desenvolvida para se chegar a um produto com uma qualidade espetacular", seguiu Felipe, que também teve uma experiência diferente ao visitar a fábrica da Lubrax, em Duque de Caxias (RJ).

Massa faz visita à fábrica Photo by: João Salamonde

Em vez do capacete de corrida, Massa usou um de proteção. No lugar da sapatilha, bota de segurança. Ele ainda trocou momentaneamente o carro por uma empilhadeira e conheceu os detalhes da linha de produção dos lubrificantes, assim como seu companheiro Julio Campos.

Julio Campos faz visita à fábrica Photo by: João Salamonde

Depois, deu autógrafos e tirou centenas de fotos com executivos e funcionários da empresa. "Deu para perceber que aqui na fábrica também rola a união perfeita entre homem e máquina, como acontece com a gente nas pistas", comparou Massa, que celebrou a volta da Stock ao Rio.

"O Rio é uma cidade muito importante para o país, com grande história no automobilismo brasileiro e mundial, que tem que estar no calendário da Stock. Uma pena não ter um autódromo no Rio, então que essa primeira experiência no Galeão dê certo e se repita muitas vezes. Pelas informações que temos até agora, será um traçado rápido, de concreto e não de asfalto, como nos autódromos, com uma enorme reta de mais de 20 segundos de pé embaixo", explicou.

Os primeiros treinos e o classificatório para o GP do Galeão, a terceira etapa da temporada da Stock Car, acontecem no sábado e as duas corridas, no domingo, a partir de 13h20, com transmissão do Motorsport.com, assim como o quali.

