A rodada da Stock Car no Rio de Janeiro neste final de semana marcará a estreia do argentino Matías Rossi em uma pista montada dentro de um aeroporto. Apesar do RIO Galeão ser o aeroporto internacional da Cidade Maravilhosa, o único estrangeiro do grid será justamente Rossi.

“Estou acostumado com provas em circuitos de rua na TC2000, lá na Argentina, mas em aeroporto é realmente uma novidade para mim. Vou com muito entusiasmo e vontade de fazer um grande trabalho junto com a equipe AMattheis Vogel e a Toyota. Com certeza será um evento muito lindo, ainda mais sendo a primeira vez que vou correr no Rio de Janeiro”, diz Matías. O argentino, aliás, esteve no Rio no começo deste ano para conhecer a sede da AMattheis Vogel.

A equipe fica localizada em Petrópolis, cerca de 60 km da capital. A estreia do competidor com o novo time ocorreu em março, na pista de Goiânia, com Rossi conquistando um lugar na primeira fila do grid.

Agora, o piloto Toyota Gazoo Racing espera conseguir um bom resultado, mantendo a velocidade que apresentou na etapa anterior. “A expectativa é muito alta para competir em um aeroporto. É um evento diferente para mim", afirmou.

"Mesmo sendo uma pista nova eu já não tenho mais aquele frio na barriga, tento apenas me concentrar para fazer as coisas bem. Espero desfrutar muito dessa prova e quero ter um grande final de semana junto. Com certeza será um grande evento da Stock Car no Rio”, concluiu Matías.

As atividades para o GP Galeão começam no sábado, com a realização de dois treinos livres e a classificação será às 15h40. As corridas estão marcadas para o domingo, a partir das 13h20, com exibição ao vivo no Motorsport.com, assim como o quali.

