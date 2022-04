Carregar reprodutor de áudio

Com currículo repleto de vitórias e títulos internacionais, Tony Kanaan terá um final de semana especial em sua trajetória no esporte a motor. Depois de 22 anos, o piloto Texaco Racing da equipe Full Time Sports voltará a disputar uma corrida no Rio de Janeiro, em compromisso pela Stock Car no circuito montado no aeroporto do Galeão. A última vez que o piloto do Corolla número 6 correu na cidade carioca foi em 2000, no oval do extinto Autódromo de Jacarepaguá, pela Indy.

Nas categorias top do automobilismo, o baiano correu no Rio em três oportunidades, todas pela Indy/CART, entre 1998 e 2000. Agora, Kanaan terá um desafio diferente, já que a corrida será em um traçado bastante diferente daquele oval. E no atual grid da Stock, o piloto é um dos mais experientes em correr em aeroporto: já correu 21 vezes em circuitos que usam pista de avião, com provas nos circuitos de Cleveland, Edmonton e St Pete, todos por competições da Indy/CART.

“Eu cresci vendo F1 em Jacarepaguá. O Rio de Janeiro sempre apoiou a F1 e a Indy, quando eu fui correr lá, e a Stock Car. Então, precisava voltar a ter corrida no Rio. Será um retorno que é bastante esperado não só por mim, que não corro lá há 22 anos, mas por todos os pilotos da Stock, já que faz dez anos que não temos corridas por lá”, diz o piloto Texaco Racing, que destacou diferenças entre os circuitos 'comuns' e um traçado em aeroporto.

“No aeroporto, é muito diferente de tudo o que você está acostumado. Em circuitos normais, ou de rua, você tem muitas referências. No aeroporto, não pode ter muro, pois é uma pista de avião. As referências mudam muito. Fica difícil encontrar o meio da curva, pois não tem zebra”, completou.

A volta do Rio de Janeiro ao calendário está sendo comemorada por torcedores e patrocinadores, como explica Paulo Gomes, diretor de marketing da ICONIC, que tem a Texaco Lubrificantes como uma de suas marcas.

“Este será um dos pontos altos da temporada 2022 da Stock Car, porque o retorno ao Rio de Janeiro era algo que as empresas ligadas ao automobilismo brasileiro pediam aos promotores. E nada melhor do que ver este retorno com um desafio extra, em uma pista de aeroporto, algo inédito no Brasil. Será um show incrível para o público e um desafio marcante para os pilotos”, afirmou Paulo Gomes.

Maurício Ferreira, chefe da equipe Full Time Sports, que prepara o carro de Kanaan na Stock Car, destaca o ineditismo do prova deste final de semana: “Vai ser uma corrida histórica e nossa expectativa é muito alta. Nunca corremos num aeroporto, vai ser marcante fazer parte da história do nosso esporte, mas o importante é que vamos seguir muito focados no campeonato. Estamos vindo de uma grande etapa em Goiânia e queremos seguir buscando pontos importantes na classificação."

As atividades para o GP Galeão da Stock Car serão abertas no sábado, com a realização de dois treinos livres e a classificação. As corridas estão marcadas para o domingo, a partir das 13h20, com exibição ao vivo no Motorsport.com, assim como o quali.

Exclusivo: FELIPE DRUGOVICH revela que JÁ FOI PROCURADO por equipe da F1; CONFIRA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: