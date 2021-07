Stock Car: Frio recorde em Curitiba traz boas lembranças a Cacá Bueno

A Stock Car finalizará a primeira metade da temporada 2021 neste final de semana no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais (PR), e um dos principais protagonistas da etapa é o frio esperado para os treinos do sábado e para as duas corridas no domingo. Com previsão de apenas 3 graus Celsius, será recorde dos últimos anos - e uma das mais frias desde 2002, em Guaporé (RS), onde os pilotos largaram com 0 grau na corrida vencida por Cacá Bueno.

O hexacampeão explicou a influência da temperatura no ajuste fino do carro.

“É importante levarmos o frio em consideração no comportamento do carro, ele pode até influenciar na hora de definirmos a estratégia das corridas, mas é aquilo que eu digo sempre: é igual para todo mundo. Dentro do carro para nós é até melhor, já que normalmente a temperatura da cabine do Stock Car ultrapassa os 50°C com o carro em pleno funcionamento na pista”, diz Cacá.

Cacá aproveitou relembrou a prova histórica de Guaporé há quase 20 anos.

“Eu tenho uma boa lembrança de uma vitória que conquistei no frio em Guaporé, no Rio Grande do Sul, em 2002. Estava 0°C e aquela foi uma das provas mais geladas que disputei aqui na Stock Car. Esperamos ter mais uma vez um carro competitivo para brigar pela ponta”, disse Cacá.

