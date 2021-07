Stock Car: Piquet compete com expectativa de recuperação e temperatura negativa em Curitiba

Nelsinho Piquet enfrenta mais um desafio na temporada, com a disputa da etapa de Curitiba da Stock Car com uma condição climática diferente. A previsão é de temperaturas negativas na capital paranaense, fato inédito na última década da maior categoria do automobilismo brasileiro.

Na quinta etapa, em Cascavel, Nelsinho sequer largou na primeira corrida por problemas no carro e foi obrigado a partir em último na segunda prova. O piloto da Toyota Gazoo Racing ainda escalou 13 posições em prova de recuperação e chega à sexta etapa do certame em busca de um bom resultado.

Curitiba é palco de boas lembranças para o piloto, em 2020 ele conquistou o segundo lugar na corrida 2 e foi o recordista de pódios na temporada, terminando entre os três melhores em 6 oportunidades.

“Chegamos em Curitiba para fechar a primeira metade da temporada, e eu espero ter um rendimento superior em relação as últimas provas. Em Cascavel, não pude largar na corrida 1 por problemas com o carro e tive que fazer uma corrida 2 de recuperação. Ano passado subi ao pódio nesta pista, então chego motivado, vamos ver como vai se desenrolar o fim de semana.”

A programação da etapa de Curitiba prevê um Shakedown, dois treinos livres e classificação no sábado. No domingo serão disputadas as duas corridas, com transmissão ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

