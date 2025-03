Pouco mais de um mês antes do início da temporada 2025 da Stock Car, a TOYOTA GAZOO Racing anuncia a chegada de João Paulo de Oliveira e Arthur Gama como pilotos da fabricante para o campeonato deste ano.

A dupla, formada por um dos mais vencedores nomes do país no exterior e por uma promessa do automobilismo brasileiro, vai defender a equipe Full Time Sports e pilotará o modelo Toyota Corolla Cross nas pistas por onde a principal categoria do esporte a motor brasileiro passar.

João Paulo tem 43 anos, nasceu em São Paulo (SP) e iniciou sua carreira no Brasil competindo em categorias de fórmula ainda no final dos anos 1990, quando conquistou o título da Sudam Light 1999. O piloto também foi campeão de F3 na Alemanha em 2003 e se mudou para o Japão em 2004. No ano seguinte, Oliveira conquistou a F3 Japonesa, defendendo a Toyota, e também carrega no seu currículo várias outras experiências internacionais marcantes como teste na F1 pela Williams em 2006 e os títulos da Super Fórmula em 2010 e o bicampeonato de Super GT (2020 e 2022).

“A expectativa é de chegar para trabalhar firme, com muita humildade. É um campeonato de um nível técnico altíssimo. Muitos dos pilotos que estão na categoria tem capacidade de brilhar no mundo inteiro. Vamos chegar com os pés no chão. Espero conquistar o meu espaço através da minha experiência e também conseguir bons resultados, brigar por vitórias e títulos, então vamos trabalhar bastante para que isso se torne realidade”, diz Oliveira, vencedor da Corrida de Duplas de 2018 ao lado de Daniel Serra.

Gama, por sua vez, alcança a Stock Car um ano após se sagrar campeão do principal campeonato de acesso à categoria máxima do esporte a motor nacional, a Stock Light. A campanha do piloto nascido em Porto Alegre (RS) contou com nove vitórias, 15 pódios em 18 corridas disputadas, além de sete poles positions, garantindo o título em Interlagos, mesmo local que recebe a abertura da temporada deste ano.

“Estou extremamente feliz por estar no grid da Stock Car. Desde o kart, minha família e eu batalhamos muito para chegar a este objetivo. O título da Stock Light me ajudou muito a conseguir alcançar a Stock Car. Quero agradecer ao Maurício Ferreira e o time TOYOTA GAZOO Racing por me darem essa oportunidade maravilhosa. Vou me dedicar para conseguir os melhores resultados na categoria. É um sonho ser piloto oficial TOYOTA GAZOO Racing e estou ansioso pelo começo da temporada”, disse Arthur Gama.

Maurício Ferreira, chefe da equipe Full Time Sports, dá as boas-vindas a JP e Gama, e exalta a chegada dos dois pilotos não apenas ao seu time, mas a Stock Car.

“Estamos muito felizes com as chegadas do João Paulo e do Arthur à nossa equipe. O João Paulo tem uma carreira brilhante. Está há muitos anos no Japão e parte disso conectou ele com a Toyota e com a Full Time. Estamos em um projeto novo, de uma mudança de carro e quem tem experiência vai somar muito para o desenvolvimento do carro. Para equipe isso é importante. Ele tem muito para aprender, mas nós já passamos por isso há 12 anos quando trouxemos o Rubens Barrichello para a Stock Car”, disse Ferreira.

“Acompanhamos o Arthur desde as categorias de acesso e estamos muito felizes em poder contar com ele para a temporada da Stock Car. O Arthur mostrou muito talento e vamos trabalhar para que ele possa desenvolver suas habilidades ao longo do campeonato para brigar pelas primeiras posições em breve”, completa o chefe da equipe Full Time.

A temporada 2025 da Stock Car será iniciada no dia 4 de maio, com a disputa da etapa de São Paulo (SP), marcada para o Autódromo de Interlagos.

