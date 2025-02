A equipe Cavaleiro Valda terá dois pilotos de alto nível em seus carros para a nova era de SUVs da Stock Car, que será iniciada nesta temporada. Em 2025, o time liderado por Beto Cavaleiro contará com a experiência de um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, Ricardo Maurício, e de um dos grandes nomes da nova geração e último vencedor de 2024, Guilherme Salas.

“Fiquei muito feliz com o contato do Beto [Cavaleiro], sempre vi a equipe crescendo nesses últimos anos. Tivemos algumas conversas no passado, mas não conseguimos concretizar. Agora chegou o momento certo”, destacou Salas.

“Creio que sou o piloto mais animado e motivado para 2025 na Stock Car, com os novos carros e numa equipe que obteve três vitórias em 2024. O Beto está realizando um dos meus sonhos. Tenho muitos amigos dentro da Cavaleiro e vamos trabalhar duro para brigarmos pelo título”, destacou o piloto de 30 anos, campeão da Stock Light em 2019.

Já Beto Cavaleiro comemorou muito a sua nova dupla. “Estou muito satisfeito com a nossa dupla de pilotos. Ano passado tivemos três vitórias na categoria e esse ano queremos concretizar todo esse trabalho na disputa do título. Os dois pilotos vem consolidar nossa evolução nos últimos anos”, frisou.

“Agora chegou o momento certo de alinharmos todos esses players, com a liderança técnica do Marcos Laborda, um apoio incrível da Pastilhas Valda, que pertence ao grupo Eurofarma, da Rennova, Flexform e Caixa Seguridade grandes empresas que acreditam muito no nosso trabalho", destacou.

A temporada terá 12 etapas e começa no próximo dia 4 de maio, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.