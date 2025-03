A Ipiranga Racing largou na frente e foi a primeira equipe a apresentar o design do novo carro da Stock Car. O carro - que passa de um sedan Toyota Corolla para um SUV Corolla Cross – foi revelado na convenção da Ipiranga, que aconteceu dias 12 e 13 no Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP).

“O design do carro novo reflete o posicionamento da marca Ipiranga. O layout aproxima o público dos nossos atributos de rendimento e performance, tão importantes para a gente”, diz Rafaella Gobara, diretora de marketing da Ipiranga.

A identidade visual desenvolvida pela Baars CreativeDesign em cima de um briefing do Marketing da Ipiranga aperfeiçoa o layout do carro anterior, aclamado pelos fãs de automobilismo com um dos mais bonitos do grid da Stock Car.

Com o amarelo e azul da Ipiranga predominando, o design do carro 2025 é projetado para destacar a imagem da marca a 200 km por hora e reflete o propósito de Abastecer a Vida em Movimento.

As marcas presentes no carro são as que compõem o ecossistema completo da marca. Além da Ipiranga, no logo que domina o capô, estão Ipimax, KMV, Pró-Frotas e Jet Oil na lateral do carro; e Ipiranga Lubrificantes na traseira, com o slogan Completa Pra Mim na testeira.

Paulo Baars, fundador de diretor de criação da BaarsDesign, fala sobre o desafio de fazer o carro da Ipiranga Racing pelo terceiro ano consecutivo. “O grande desafio é fazer a cada ano um carro diferente sem comprometer o reconhecimento da marca, e além disso, mostrar a evolução da marca. A Ipiranga tem uma nova identidade visual há dois anos, e nós temos que evoluir no design mantendo os assets da marca".

"Esse ano cresceu um pouco a presença do laranja, que compõe a identidade visual na Stock Car junto com as cores básicas da marca, amarelo e azul. O laranja é uma cor quente, que transmite energia, funciona muito bem no automobilismo. A grande novidade esse ano são os triângulos nas laterais do carro, que transmitem expressões de velocidade. Curti demais fazer esse projeto”.

NORRIS BATE PIASTRI e É POLE na Austrália! 15º, BORTOLETO SUPERA HULK e LAWSON. Max 3º, Hamilton 8º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!